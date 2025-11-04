Hasta un 73% de los técnicos sanitarios siguen la huelga
A Coruña
El seguimiento de la huelga de técnicos superiores sanitarios en el Sergas alcanzó ayer por la mañana el 57% y por la tarde el 73,5%, según datos de la Consellería de Sanidade. En las siete áreas sanitarias del Sergas, la participación matinal fue del 57,27%, mientras que en entidades como ADOS, Galaria y la Fundación de Medicina Xenómica se situó en el 56,67%. En las siete áreas sanitarias, la participación ascendió al 74,31% por la tarde. «Los servicios mínimos se cumplieron toda la jornada», destacó la Xunta, que destacó su compromiso con la atención sanitaria óptima.
