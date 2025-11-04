El litoral de A Coruña, en alerta naranja por temporal costero

La Xunta ha activado para este martes la alerta naranja por temporal costero en el litoral de las provincias de A Coruña y de Pontevedra. El Concello coruñés mantendrá cerrados los accesos a playas, parques y jardines durante esta alerta.

El Gobierno gallego ha anunciado en un comunicado que, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y los bienes, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ya ha informado a los ayuntamientos y a las provincias afectadas, además de a los servicios y demás organismos. Ayer anunciaba también esta alerta en redes sociales.

Por este motivo, también se ha decretado la suspensión de las actividades deportivas del programa Xogade y federadas en dichos municipios. En concreto, en el litoral de A Coruña la suspensión abarca desde las 09.00 horas del martes a las 05.00 horas del miércoles, mientras que en Pontevedra será desde las 12.00 horas del martes hasta las 10.00 horas del miércoles.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el fenómeno meteorológico adverso estará activo desde la mañana de este martes en el noroeste y oeste de la costa coruñesa, extendiéndose por la tarde al suroeste del litoral de A Coruña y a Pontevedra. Se esperan vientos del sur con fuerza 8 y olas de hasta seis metros.

Por todo ello, el Gobierno gallego ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea costera y de paseos marítimos y ha pedido que se extremen las precauciones a la hora de realizar cualquier actividad en el mar.

Lluvia y 21 grados de máxima

El tiempo en A Coruña estará marcado por la inestabilidad atmosférica, con alta probabilidad de lluvia a lo largo de toda la jornada y viento con rachas de hasta 70 km/h.

La Aemet prevé en A Coruña temperaturas por encima de lo esperado a estas alturas del año, con máxima de 21 grados y mínima de 15 grados.

Mañana miércoles día 5 también será un día con tiempo muy inestable. Se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada. Todavía se esperan temperaturas por encima de la media de esta época del año, con 14 de mínima y 20 de máxima.

Y para el resto de la semana la lluvia no desaparece del mapa del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé alta probabilidad de chubascos todos los días hasta el domingo día 9. Las temperaturas tenderán al descenso a partir del jueves. Más información.