Queda en libertad el joven que apuñaló a su padre en Ribeira por estar hospitalizado

El Tribunal de Instancia de Ribeira acordó la puesta en libertad del joven detenido el sábado tras apuñalar a su padre en Vixán, debido a que se encuentra hospitalizado y no es posible que preste declaración en las 72 horas de margen legal. Estaba previsto que prestase declaración este lunes, pero no fue así.

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), se incoaron diligencias contra él por un delito de homicidio en grado de tentativa pero, a la vista del estado médico del investigado, y ante la previsión de que no pueda prestar declaración en un plazo de 72 horas, se acordó su puesta en libertad.

No obstante, se instó al hospital en el que está ingresado y al Imelga a que informen al Tribunal de Instancia de Ribeira sobre su estado. También se requirió al hospital para que informe al juzgado de cualquier cambio en su estado, en concreto cuando pueda preverse que reciba el alta.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron el pasado sábado en una vivienda de Vixán, en la parroquia ribeirense de Carreira, tras una discusión que se inició en el interior de la casa donde residían desde hace unos meses, y que acabó en la calle, donde el padre del presunto agresor fue hallado tumbado en el asfalto, rodeado por un charco de sangre.

Al llegar al lugar, los agentes de la Policía Local y Nacional detuvieron al joven, que se encontraba en las inmediaciones de la zona donde se produjo el apuñalamiento.

La víctima permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de Santiago en estado crítico.