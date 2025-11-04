El Concello de Lugo paraliza las obras del local para menores migrantes
El Ayuntamiento de Lugo ordenó la suspensión inmediata de las obras que se ejecutan en un inmueble donde se pretendía habilitar un alojamiento para menores migrantes, al comprobar que se están realizando «sin el preceptivo título habilitante urbanístico municipal».
El Ministerio de Juventud e Infancia, el encargado de gestionar el traslado y acomodo de mil menores solicitantes de asilo, habría encargado, en el caso de Lugo, el acondicionamiento de estos menores a una oenegé, que es la promotora de la obra ahora paralizada.
Según explican el Concello de Lugo, la resolución municipal establece también la incoación de un expediente de reposición de la legalidad urbanística y solicita la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.
A finales de octubre se conocía que la ciudad de Lugo acogerá a un grupo de 15 menores migrantes del cupo de Canarias que el Gobierno central debe distribuir entre comunidades por mandato del Tribunal Supremo.
