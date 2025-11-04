La Diputación tendrá presupuesto récord en 2026

La Diputación de A Coruña tendrá un presupuesto de 256,55 millones de euros en 2026, el más alto de su historia, destacó este lunes su presidente, el socialista Valentín González Formoso, que insistió en la necesidad de mejorar la financiación local en Galicia.

Formoso presentó los presupuestos de la institución para el próximo año en comisión parlamentaria, donde detalló que tienen un incremento del 6,67% respecto a los de 2025 y resaltó que, por décimo año consecutivo, se mantendrá la deuda a cero y las tasas y precios públicos seguirán congelados.

Durante su intervención, el socialista incidió en la necesidad de mejorar la financiación local y aseguró que existe una «crítica compartida por todos los municipios gallegos de todos los colores, incluido el PP, a los presupuestos de la Xunta para los municipios», puesto que disponen una cantidad «obsoleta y que no responde para nada a las necesidades de cobertura de servicios mínimos de calidad».

La Xunta, dijo, «mantiene congelado un año más» el Fondo Galego de Cooperación Local en 118,3 millones para los 313 municipios gallegos, del que «solo» 42 millones llegan a municipios coruñeses. La Diputación «no recibe ni un euro» mientras asume servicios «de competencia autonómica» como los centros educativos y de atención a menores, con un coste anual superior a veinte millones de euros, detalló. Entre ellos están los institutos Rosalía Mera y Puga Ramón, y González Formoso agradeció la colaboración de la Xunta para efectuar la transferencia de esos centros —que podría ser efectiva en el curso 2026-2027— para que la Diputación «pueda destinar esos recursos a reforzar el apoyo a los municipios de la provincia».

La financiación local también fue criticada durante las intervenciones de la diputada socialista Patricia Iglesias, que señaló la «asfixia financiera a la que somete la Xunta a los municipios», y la parlamentaria del BNG Iria Taibo, quien subrayó la «importancia de redefinir de forma justa las competencias que corresponden a los municipios y su financiación».

«Están asumiendo competencias que no les corresponden y por tanto los costes derivados de ellas», dijo Taibo, que también hizo referencia, entre otros asuntos, a la falta de financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que supone «una enorme carga presupuestaria» para los municipios, y pidió más apoyo de la Xunta. Por parte del PPdeG, el diputado Gonzalo Trenor defendió que Galicia fue pionera en 2011 en establecer un instrumento de financiación estable para las entidades locales. «Si juntamos todo lo que la Xunta transfiere a los municipios para competencias propias sería la tercera consellería de Galicia en fondos, solo por detrás de Sanidad y Educación», aseguró Trenor.

El 24% del presupuesto de la Diputación para 2026, 63,3 millones de euros, se dedica a la cooperación con los municipios; un 13,8% (35,5 millones), a gasto social e igualdad; un 12,1% (31,1 millones), a mejoras en la red provincial de carreteras, y el 11% (29,6 millones) a empleo y sectores productivos. Educación, juventud y deportes recibirán el 8,3% (21,2 millones); cultura y lengua, el 5,5% (14,1 millones), y medio ambiente y emergencias, el 3,2% (10,1 millones). El gasto en personal representa el 24% del total e incluye previsiones para el incremento retributivo del funcionariado.