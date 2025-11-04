Las patronales del Noroeste reclaman la gratuidad de la AP-9 para mejorar la competitividad

Las patronales de Galicia, Asturias y León refuerzan la unidad empresarial del Noroeste ante tres reclamaciones compartidas: la supresión de los peajes en sus autopistas, la aprobación de un plan director con inversiones y plazos concretos para el corredor ferroviario atlántico, así como una gestión más descentralizada y eficaz de los fondos europeos de cohesión. Así lo demandaron ayer en una reunión celebrada en Oviedo.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, insistió en que la gratuidad de la AP-9 debe ser «el objetivo final», al tratarse de una infraestructura estratégica para la cohesión territorial y la competitividad de las empresas gallegas.

«El empresariado gallego lleva más de cinco décadas soportando los peajes de la AP-9. Su eliminación sería una medida justa y necesaria para equilibrar las condiciones con el resto de España y Europa», afirmó Vieites, que defendió además la transferencia de la gestión de la autopista a Galicia.

La CEG considera que los peajes de la AP-9 actúan como un freno a la economía gallega, especialmente para los sectores industriales, logísticos y exportadores que dependen de la movilidad entre los principales puertos y áreas empresariales del Eixo Atlántico.

Un «lastre estructural»

El mensaje fue compartido por sus homólogos de Asturias y León, que coincidieron en señalar las infraestructuras como el gran reto del Noroeste. La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, calificó el peaje del Huerna como «un lastre estructural para la economía asturiana», mientras que el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), José María Vallejo, reclamó la eliminación progresiva de los peajes en la AP-66 y la AP-71, que «penalizan el desarrollo logístico de León».

Las tres organizaciones coincidieron en la urgencia de avanzar en el Corredor Atlántico ferroviario, considerado vital para la intermodalidad y la integración de los puertos del Noroeste. Vieites advirtió del «desequilibrio inversor» respecto al Corredor Mediterráneo y reclamó un plan director con fechas y presupuestos.

«Hay que priorizar inversiones, acelerar plazos y culminar infraestructuras», indicó sobre el AVE Madrid-Galicia y en conexión con Portugal.

Además, las patronales defenderán una posición conjunta ante el nuevo marco financiero 2028-2034 de la Unión Europea, reclamando una mayor capacidad regional para gestionar los fondos de cohesión. «Los recursos existen, pero no siempre llegan a la economía real por la excesiva lentitud administrativa», señaló Calvo, que pidió una ventanilla única para pymes y una mayor coordinación interregional.