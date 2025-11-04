La Xunta amplía el plazo para resolver las ayudas por daños del lobo y el jabalí

La Xunta acaba de aprobar una tercera prórroga para resolver las ayudas destinadas a la prevención de daños por lobos, jabalíes y osos en explotaciones agrarias de Galicia, y ha fijado como nueva fecha límite para presentar la justificación de gastos el próximo 14 de noviembre. Las ayudas financian medidas preventivas —cercados, pastores eléctricos y actuaciones similares— destinadas a mitigar los ataques de fauna salvaje.

El plazo máximo inicial para la justificación expiraba el 19 de septiembre de 2025. Ante «el alto volumen de solicitudes y las dificultades en la tramitación», la Consellería de Medio Ambiente ya amplió esa fecha primero hasta octubre y posteriormente hasta el 4 de noviembre de 2025 (orden del 3 de octubre). Ahora, la nueva instrucción publicada en el DOG ayer, concede dos semanas más para completar el proceso.

La Consellería de Medio Ambiente justifica la nueva prórroga en la alta demanda existente y en la complejidad de la documentación exigida: se han tenido que conceder plazos para subsanar errores y completar justificantes, además de realizar las comprobaciones documentales necesarias, lo que ha condicionado la resolución definitiva, explican en el documento oficial.

Sindicatos agrarios, por su parte, apuntan a otra causa paralela del retraso: la falta de personal suficiente para tramitar las solicitudes en plazo. Reclaman mayor dotación y agilidad administrativa para que las explotaciones puedan disponer cuanto antes de los fondos y afrontar así la campaña con las medidas preventivas activas.