La Xunta lanza el proyecto de una nueva ley de ciencia e innovación

El Consello de la Xunta autorizó ayer el inicio de la tramitación del anteproyecto de ley de ciencia e innovación de Galicia, una normativa que, en palabras del mandatario autonómico, Alfonso Rueda, se centrará en cuestiones tales como «la atracción de talento, la transferencia de conocimiento y la promoción del I+D+i en las empresas». El objetivo que se marca el Ejecutivo es que la norma pueda entrar en vigor en el año 2027 y actualizar, así, el marco actual, que data de 2013.

Con una evolución del sector definida por Rueda como «vertiginosa», la nueva ley que el Gobierno gallego quiere sacar adelante supone «un salto cualitativo y cuantitativo». Esta misma idea la reforzó el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, quien definió la actualización normativa como «una necesidad», al ser Galicia, «la autonomía que más incrementó la inversión en I+D con un 28,2%, duplicando la subida del conjunto del Estado».

La futura ley empieza ahora su tramitación con la consulta pública previa «en la que se invitará a todos los agentes de la I+D+i gallega para que aporten sus propuestas y sugerencias». Entre las novedades que recogería, según trasladó el propio conselleiro, estarían la regulación de ámbitos como la atracción y retención de talento; la transferencia efectiva de resultados para ayudas a ciencia a la industria; la innovación empresarial; o la reducción de la burocracia.

El Ejecutivo gallego pretende, además, que se estimule la iniciativa que proviene del ámbito privada y la inversión en ciencia para que los resultados obtenidos en las investigaciones tengan un impacto mayor real en el conjunto de la sociedad. La descentralización será, asimismo, otra de las cuestiones a tratar, a través de un refuerzo de la innovación territorial a través de los planes locales.

Para llevar a cabo este anteproyecto de ley, la Xunta aseguró que tendrá en cuenta en el marco normativo estatal, recientemente actualizado, así como la colaboración y cooperación entre centros de conocimiento, el decreto de la carrera investigadora, el fortalecimiento de las infraestructuras y el apoyo a pequeñas y medianas empresas. «Hay que hacer la ciencia atractiva para todos», zanjó Rodríguez.

Por otra parte, la Xunta pondrá de nuevo en marcha esta semana el Bono Activa Comercio. Será a partir de mañana, 5 de noviembre, cuando los gallegos podrán, una vez más, descargar sus bonos digitales con el propósito de obtener descuentos en los establecimientos adheridos.

Esta edición contará con una partida de 2,5 millones de euros, con el objetivo de movilizar una cifra superior a los 8,5 millones en ventas. Los bonos estarán activos hasta agotar el crédito disponible, algo que en campañas anteriores ocurrió en apenas unos días. Su funcionamiento será igual que en ocasiones anteriores.