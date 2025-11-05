La Aemet avisa: otro frente amenaza Galicia con fuertes lluvias y vientos

Lluvias, viento y fuerte oleaje. Galicia amanecerá hoy con avisos de nivel amarillo y naranja en prácticamente todo el mapa, marcado ya por las alertas típicas del otoño. Una estación que este año tardó en llegar debido a un verano que se estiró hasta el mes de octubre.

Lo peor de este último frente a su paso por la comunidad gallega comenzó ya ayer por la tarde. Se espera que hoy la situación sea similar a la de este martes, aunque los avisos por viento estarán activos hasta media mañana y por lluvias se extenderán hasta las 15.00 horas, sobre todo en las provincias de A Coruña y Pontevedra y el sur de Ourense, según advierten la Agencia Estatal de Meteorología en Galicia (Aemet) y MeteoGalicia.

Además de las fuertes rachas y las intensas precipitaciones, no se descarta que hoy puedan caer los primeros copos de nieve en zonas de alta montaña en Galicia. «Se trataría de las primeras nieves del otoño, pero serían en zonas deshabitadas», matiza el delegado de Aemet, Francisco Infante.

El vendaval se dejó notar ayer de manera más intensa en la costa gallega y en las zonas altas del interior, mientras que las precipitaciones fueron más abundantes en el interior y el sur de la comunidad. A estas alertas por lluvia y viento se suma el aviso naranja activado por olas de entre 5 y 6 metros en todo el litoral.

Valores extremos

Las rachas de viento alcanzaron ayer los 130,6 km/h en punta Candieira (Cedeira). También superaron los 100 km/h en Vimianzo (112,5), Viveiro (111,4), Cuntis (102,3) y Arteixo (101,4), según el balance de valores extremos de MeteoGalicia. En cuanto a las precipitaciones, los valores máximos se registraron en Zas (31,7 litros por metro cuadrado), Santa Comba (29,6) y Rianxo (23,6), todas estas localidades en A Coruña. Destacan las temperaturas alcanzadas en pleno mes de noviembre en Ribadeo (24,3 grados), Viveiro (23,3), Valadouro (23), todas en Lugo, y Marín (22,9), en Pontevedra.

Para la jornada de hoy, una borrasca próxima a la comunidad dejará lluvias fuertes, especialmente en el sur y oeste. «Será una situación similar a la de este martes, los avisos se empezarán a retirar sobre las 11 de la mañana», avanza Infante. Por la noche, no se descarta nieve en las zonas de alta montaña. En cuanto a las temperaturas, comenzarán altas, pero a lo largo del día sufrirán un progresivo descenso. Las máximas en las ciudades se moverán entre los 17 y los 19º, mientras que los valores nocturnos oscilarán entre los 10º de Lugo y los 14 de Vigo. En A Coruña se esperan 13 de mínima y 18º de máxima.

El jueves será una jornada de «ligera tregua», con un tiempo intermedio que dejará lluvias débiles, más frecuentes por la mañana y en la mitad oeste de Galicia aunque todo el litoral estará en alerta por fuerte oleaje. Las temperaturas mínimas continuarán sin cambios, mientras que las máximas sufrirán un ligero descenso. El viernes, otro frente amenaza Galicia con precipitaciones, nubosidad y viento. No será hasta hoy cuando se pueda valorar su alcance y, por tanto, si es necesario activar alertas, ya sea en tierra o en el mar. Para el fin de semana, se espera un tiempo más estable, con nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones, que, de aparecer, serán muy débiles.

Mientras Galicia encadena borrascas y avisos por lluvias, viento y oleaje, en Canarias se vivió ayer un episodio de calima y calor con máximas de hasta 34 grados.