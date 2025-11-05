El Bono Activa Comercio de la Xunta de Galicia ya se puede descargar. Desde este miércoles, 5 de noviembre los gallegos pueden obtener sus bonos digitales para descuentos en los establecimientos adheridos.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, trasladó que esta edición contará con una partida de 2,5 millones de euros, con el objetivo de movilizar una cifra superior a los 8,5 millones.

Así, los establecimientos que ya formarán parte de este programa en ocasiones anteriores no tendrán que volver a adherirse.

Un cliente hace uso del Bono Activa Comercio / FdV

¿Cómo funciona el bono?

Cada persona podrá disponer de un bono único de 30 euros, que será descontando del importe de cada compra:

Entre 20 y 30 euros el descuento será de 5 euros.

el descuento será de 5 euros. Entre 30 y 50 euros , de 10 euros.

, de 10 euros. A partir de 50 euros, el descuento será de 15 euros.

El descuento se aplicará de forma automática mediante la presentación de un código QR al realizar la compra en alguno de los establecimientos adheridos.

El sistema descontará el importe correspondiente hasta alcanzar el límite de 30 euros por persona. Como en ediciones anteriores, los bonos estarán activos hasta agotar el crédito disponible, algo que en campañas anteriores ocurrió en apenas unos días, debido a la alta demanda.