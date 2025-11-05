La Cámara reclama al PSOE que retire las enmiendas para el traspaso de la AP-9

El Parlamento gallego aprobó ayer una proposición en la que se solicita que se retiren las enmiendas registradas en el Congreso a la ley orgánica que tramita la transferencia de la Autopista del Atlántico (AP-9) y que «desvirtúan» la petición.

La propuesta, registrada por el PPdeG, reprocha que el Partido Socialista no respete la petición inicial del Parlamento que pedía que se trasladase a Galicia tanto la gestión de la infraestructura como la titularidad, aunque los socialistas, en el Congreso, mantienen que el traspaso de la titularidad es imposible. El Ejecutivo central solo está dispuesto a una cesión limitada de competencias y obligaría a la Xunta a financiar los costes en caso de rebajar o liberar los peajes

Frente a esto, el Parlamento gallego ratificó su «apoyo al contenido íntegro» de la propuesta inicial, ya que fue «aprobada por unanimidad» y refleja «el sentir mayoritario» de los gallegos.