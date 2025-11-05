Expulsan a tres alumnos de un colegio de Lugo por ‘bullying’
Agencias
Lugo
Un centro escolar de Lugo ha expulsado a tres alumnos tras detectar un posible caso de acoso escolar contra otro compañero con diversidad funcional, tal y como confirmó la Consellería de Educación. Estas mismas fuentes detallaron que en este colegio privado se activaron los mecanismos contra acoso escolar, que resultó en su expulsión, informa Europa Press. Por su parte, la Xunta reiteró su «tolerancia cero» ante estas conductas.
