Galicia, segunda comunidad con mejores ratios de acogimiento familiar
REDACCIÓN
Santiago
La conselleira de Política Social, Fabiola García, puso ayer en valor que Galicia es la segunda comunidad autónoma con mejores ratios de acogimiento familiar y abogó por continuar en esta línea para conseguir la «desinstitucionalización de todos los niños que, desgraciadamente, no pueden vivir con sus familias».
Así lo señaló la titular de Política Social en la inauguración del Congreso Internacional de Acogimiento que organizan la Xunta y Aldeas Infantiles en el que reivindicó esta fórmula que busca dar refugio a los niños y adolescentes en situación de desprotección social.
- María quiere vender parte de su herencia por las guerras familiares: «Mi casa de la infancia se ha vuelto una carga para mí y no quiero que lo sea para mis hijas»
- La Xunta impulsa el cuidado de mayores en casa con una rebaja fiscal del 50%
- La Xunta identifica en la costa de A Coruña 61 bienes que pueden tener un segundo uso
- Casi 25.000 gallegos viven en zonas de riesgo «significativo» de inundación
- Dos personas evacuadas en Melide por intoxicación con monóxido de carbono
- A Coruña, a la cola de pisos por menos de 150.000 euros: solo el 6% de la oferta
- El litoral de A Coruña, en alerta naranja por temporal costero
- Dilema en Pontedeume: ¿silenciar el histórico reloj del ayuntamiento o garantizar el descanso de los vecinos?