Galicia, segunda comunidad con mejores ratios de acogimiento familiar

La conselleira de Política Social, Fabiola García, puso ayer en valor que Galicia es la segunda comunidad autónoma con mejores ratios de acogimiento familiar y abogó por continuar en esta línea para conseguir la «desinstitucionalización de todos los niños que, desgraciadamente, no pueden vivir con sus familias».

Así lo señaló la titular de Política Social en la inauguración del Congreso Internacional de Acogimiento que organizan la Xunta y Aldeas Infantiles en el que reivindicó esta fórmula que busca dar refugio a los niños y adolescentes en situación de desprotección social.