Ingresado en la UCI tras ser apuñalado por su hermano

Uno de los dos hermanos que el lunes protagonizó una pelea en una casa de Monte Porreiro (Pontevedra) permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por la gravedad de las heridas sufridas en la discusión familiar, al ser atacado con un arma blanca en una pierna. El herido por arma blanca, un joven de 24 años, fue trasladado inicialmente al Hospital Montecelo y, posteriormente, fue derivado al Clínico de Santiago. Ayer permanecía ingresado en la UCI. Ambos hermanos están detenidos, pero aún no se ha encontrado el cuchillo de la agresión.