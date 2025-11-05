Multados por desescolarizar a su hijo de nueve años en Vigo

El homeschooling es un controvertido método que consiste en que los padres optan por educar a sus hijos en el hogar como alternativa al sistema escolar tradicional. A lo largo de los últimos años varias familias acabaron en el banquillo enfrentándose a juicio por optar por este tipo de educación, pero, al menos los casos que fueron saliendo a la luz, acabaron siempre en sentencia absolutoria. Hasta ahora. Porque el Juzgado de lo Penal 1 de Vigo acaba de emitir una resolución en la que condena a unos progenitores que desescolarizaron a su hijo de 9 años para continuar ellos formándolo en casa. La jueza concluye que en este concreto caso hubo una «desescolarización irresponsable». Afirma que el proyecto educativo de estos padres «no cumple los requisitos mínimos», comprometiendo con ello el «progreso académico» del menor y, a largo plazo, «sus oportunidades vitales».

La magistrada considera a estos progenitores autores de un delito de abandono de familia e impone a cada uno el pago de una multa de 1.080 euros. Su hijo estuvo escolarizado en varios colegios hasta que en el curso 2024/2025, en la etapa de Educación Primaria, la pareja decidió educarlo en casa. La jueza resume en la sentencia que llevaron a cabo esta formación «sin utilizar siquiera sistema educativo externo alternativo al oficial».

Pese a la resolución de la Inspección Educativa denegando la desescolarización y de que fueron advertidos por parte de la Fiscalía de Menores de que el no asegurar la asistencia del niño al colegio suponía un «incumplimiento grave» de los deberes legales que como titulares de la patria potestad le corresponden, «impusieron» al menor «la ausencia continuada al centro escolar» comprometiendo su progreso académico en la Educación Primaria, su capacidad para promocionar a la ESO y, consecuentemente, el obtener en el futuro el título oficial imprescindible para su desarrollo personal, social y profesional, «limitando así sus oportunidades vitales».