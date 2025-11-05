Así fue el abordaje policial en alta mar a un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína
El buque pretendía alcanzar la península ibérica
R. V.
La Policía Judicial de Portugal incautó en la madrugada del 29 de octubre 1,7 toneladas de cocaína en un semisumergible tras interceptarlo en aguas del océano Atlántico. El buque pretendía alcanzar las costas de la península ibérica.
En la embarcación viajaban cuatro tripulantes de nacionalidad venezolana que transportaban la droga, cuyo destino final serían «diversos países del continente europeo».
