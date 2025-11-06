Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La costa de A Coruña permanece en aviso naranja por oleaje

El tiempo continúa este jueves marcado por la inestabilidad atmosférica

Oleaje en la bahía coruñesa. / VICTOR ECHAVE

Este jueves, el tiempo en la comunidad continúa marcado por la inestabilidad atmosférica, y la entrada de un nuevo frente a última hora traerá consigo más lluvia, que se hará notar especialmente la madrugada de mañana y podrá llegar acompañada de tormentas.

Además, la costa de las provincias de A Coruña y Pontevedra permanecerá en aviso naranja por olas que podrán superar los cinco metros de altura. Según la información de MeteoGalicia, el aviso estará activado hasta las 15,00 horas del jueves. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán y las máximas sufrirán un ligero descenso, con termómetros que oscilarán entre los 13 y los 18 grados.

