La costa de A Coruña permanece en aviso naranja por oleaje

Este jueves, el tiempo en la comunidad continúa marcado por la inestabilidad atmosférica, y la entrada de un nuevo frente a última hora traerá consigo más lluvia, que se hará notar especialmente la madrugada de mañana y podrá llegar acompañada de tormentas.

🧐Chuvia rexistrada ata as 15:00 en #Galicia

📢Vindeiras 24 horas? Abrir e pechar os☔️🌂con precipitacións localmente fortes acompañadas de treboadas⛈️

Seguimento do radar📡https://t.co/lHcBRvRrDC pic.twitter.com/K9jmAHJg4d — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) November 5, 2025

Además, la costa de las provincias de A Coruña y Pontevedra permanecerá en aviso naranja por olas que podrán superar los cinco metros de altura. Según la información de MeteoGalicia, el aviso estará activado hasta las 15,00 horas del jueves. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán y las máximas sufrirán un ligero descenso, con termómetros que oscilarán entre los 13 y los 18 grados.