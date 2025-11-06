Ferrol será declarado mañana Lugar de Memoria Democrática

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, anunció ayer que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará mañana, día 7 de noviembre, la incorporación de Ferrol al inventario de Lugares de Memoria Democrática. De este modo, trasladó a los medios su «alegría enorme» tras reunirse en la Casa do Pobo con entidades del ámbito de la memoria democrática, destacando que esta declaración sitúa a la ciudad departamental en una posición de «equiparación similar a la de Gernika».

«Es un reconocimiento a una ciudad que luchó por las libertades y fue una de las que más luchó contra la represión antifranquista», sostuvo el líder de los socialistas gallegos, que explicó que el periodo abarcado por la declaración irá desde los primeros impulsos por la democracia, a finales del siglo XIX, hasta la llegada de esta, en el año 1975.