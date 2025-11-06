Galicia es la cuarta comunidad donde más baja el ‘stock’ de vivienda nueva

El precio de la vivienda sigue al alza, tanto en régimen de alquiler como para comprar, lo que dificulta el acceso de muchas familias a un hogar. En este contexto, muchas voces proponen construir más para ampliar la oferta y abaratar los precios. De hecho, en Galicia el stock de pisos nuevos sin vender se ha desplomado en la última década un 40 por ciento. Ya solo quedan 17.531 pendientes de un comprador, frente a los casi 30.000 que había hace diez años.

Tras el bum inmobiliario que desembocó en la recesión económica de 2009, se desmontaron las grúas y se frenó la edificación. Esto permitió ir dando salida al enorme stock acumulado. En 2024, según los datos del Ministerio de Vivienda, en la comunidad gallega el volumen de vivienda nueva pendiente de venta bajó un 5 por ciento respecto al año anterior, un descenso más intenso que el registrado en 2023 que se situó en el 3 por ciento.

Sin embargo, en el conjunto nacional la tendencia es la contraria. El repunte de la construcción está incrementando el stock en España. Así, el número de pisos nuevos en venta baja solo en ocho comunidades y Galicia es la cuarta con un descenso más acusado. La superan solo País Vasco (-6,5 por ciento), Comunidad Valenciana (-7,2 por ciento) y Murcia (-8,5 por ciento).

Por el contrario, en otras seis autonomías crece el stock de vivienda (con Madrid a la cabeza que registra un incremento del 21 por ciento), mientras hay tres comunidades que no tienen pisos nuevos pendientes de venta (Cantabria, Extremadura y Navarra).

Pero ¿los 17.531 pisos que están a la espera de encontrar comprador en Galicia son muchos o pocos? Si se compara con el total del parque inmobiliario, Galicia se encuentra entre las comunidades con menor stock. Solo tienen menos Baleares, Cantabria, Extremadura, Navarra y País Vasco.

Por otro lado, la demanda de viviendas en Galicia está al alza. Solo en 2024, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se vendieron 23.600 inmuebles, un 22,3 por ciento más que el año anterior. Y, de hecho, la comunidad gallega fue la autonomía que experimentó un mayor incremento en este tipo de operaciones.

Ante la falta de vivienda nueva —las transacciones superan ampliamente al stock existente— los compradores optan por inmuebles de segunda mano. Además hay que tener en cuenta que de los 17.531 pisos nuevos que hay a la venta en Galicia no todos están situados en las zonas con mayor demanda, que suelen ser las áreas urbanas. Así, puede haber un porcentaje ubicado en concellos con menos tirón inmobilario o con unas características que los hagan poco atractivos al comprador.

Por provincias es A Coruña la que acumula más vivienda nueva sin vender (7.447) dentro de la comunidad, aunque registró un importante descenso en el último año: del 7,2 por ciento.

En Pontevedra están pendientes de venta 6.191 pisos y casas, un 3,1 por ciento menos que en 2023. Hubo también una importante caída del stock en Lugo, que lo redujo un 7,4 por ciento hasta las 1.611 viviendas, el mayor descenso de Galicia. Mientras, la única excepción es Ourense, que prácticamente mantiene los mismos inmuebles en el mercado, según las estadísticas de Vivienda.

A nivel nacional prácticamente la mitad del stock se acumula en tres comunidades: Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. En el conjunto nacional hay 455.280 inmuebles pendientes de venta (7.500 más que el año anterior). En Galicia se ubican el 3,8 por ciento de estas viviendas.

Según los datos de la tasadora Tinsa, una vivienda tarda en venderse en Galicia casi un año desde que se pone a la venta.

Los precios, en todo caso, para comprar una casa siguen al alza y crecen, de hecho, al mayor ritmo en 18 años. El valor medio de las transacciones rebasa ya los 232.000 euros frente a los 140.500 que se pagaban en 2007.