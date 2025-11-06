Un incendio forestal obliga a desalojar a 40 vecinos de Cervo en plena madrugada

Los vecinos del municipio lucense de Cervo se llevaron un buen susto la madrugada del pasado martes, cuando la cercanía a las casas de un incendio forestal registrado alrededor de las 04.00 horas obligó a desalojar a unas 40 personas y a confinar una residencia de mayores. Afortunadamente, no hay que lamentar heridos, y el fuego ya está estabilizado desde ayer por la tarde. Según informó el Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia, el fuego se registró sobre las 04.00 horas de la madrugada del martes en el lugar de Río Covo, en la parroquia de Lieiro. Fue su cercanía a las viviendas la que llevó a los efectivos que trabajan en la zona a tomar la decisión de desalojar una urbanización y varias casas próximas, en la zona de A Pedrosa. La orden afectó, en total, a 14 viviendas y a unos 40 vecinos, que en su mayoría ya pudieron regresas a sus casas por la mañana. Del mismo modo, por precaución, se informó a la residencia de mayores del municipio, San Ciprián, para que se confinase a los usuarios.

En todo caso, a pesar de los desalojos, no se trata de un incendio de gran envergadura. Por la mañana había afectado a unas 5 o 6 hectáreas, que, según informaron fuentes de la Consellería de Medio Rural, al cierre de esta edición ya superaban las 10. El fuego, en todo caso, fue estabilizado alrededor de las 15.30 horas, y en su extinción participan 8 agentes, 15 brigadas, otras tantas motobombas y un técnico.