Rechazo frontal de los colegios médicos al plan de Primaria

El futuro Plan de Recursos Humanos de Atención Primaria ha puesto fin a la tregua entre la Consellería de Sanidade y los colegios médicos. Los facultativos ha mostrado su rechazo frontal a las medidas planteadas por el Sergas para paliar el déficit de doctores en centros de salud y PAC y piden su retirada inmediata. En concreto, han puesto el grito en el cielo ante la propuesta de la Xunta de que los profesionales extracomunitarios puedan obtener el título de especialista en Medicina Familiar sin necesidad de hacer el MIR pero cursando «una formación equivalente».

«Resulta peligroso abrir la puerta a posibles atajos en la incorporación de profesionales extranjeros», alerta el presidente del Consello Galego de Colegios Médicos, Eduardo Iglesias.

En un documento que Sanidade ha trasladado a los sindicatos para empezar a negociar el nuevo Plan de Recursos Humanos de Primaria se plantea trasladar al Gobierno una propuesta para «promover la homologación del título de Medicina de Familia y Comunitaria a los profesionales extracomunitarios mediante una formación docente en las unidades existentes».

Los médicos extranjeros, de fuera del ámbito de la UE, que lleguen a España tienen que homologar su título de Medicina en el Ministerio de Educación, un proceso que suele ser muy lento. Después Sanidad se encarga de homologar su especialidad. La duración del programa formativo que hayan realizado en sus países de origen tiene que ser equivalente a la residencia que se pide en España, de lo contrario deberán hacer el MIR.

El Sergas plantea ahora una vía alternativa. Sanidade defiende que será «equivalente en contenidos y créditos» al MIR, aunque no detalla su duración, y advierte, en todo caso, que «no será un simple curso de capacitación» como había denunciado la Asociación Galega de Medicina Familiar.

Para trabajar en el sistema público es preciso haber cursado el MIR, aunque, ante la falta de médicos, algunas comunidades han empezado a contratar a doctores sin especialidad.

Los colegios médicos también piden que se «respeten los derechos de los trabajadores y propietarios de plaza, sobre todo a la hora de pensar en posibles traslados». La creación de plazas con guardias obligatorias es otro de los puntos de fricción. Eduardo Iglesias lamenta que el plan del Sergas «no nace del consenso». Pero Sanidade advierte que son «propuestas» y se abre a negociar y a escuchar a los facultativos.

Listas de espera y la salud mental enfrentan a Rueda y Pontón

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, cargó ayer en el Parlamento contra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por la gestión sanitaria. Le acusó de ser «el campeón de las listas de espera», de «beneficiar a la privada» y de la «precaria» atención que se le da a la salud mental. Sin embargo, Rueda sacó pecho y defendió que la sanidad gallega está «entre las mejores de España y de Europa». Así, aseguró que dos terceras partes de las citas de Primaria se atienden «en menos de cuatro días», mientras que apuntó que «hay que seguir trabajando en la atención a la salud mental. Así, recordó que un total de 21 nuevos psicólogos clínicos empezarán a trabajar en la Atención Primaria en 2026. Pero Pontón reclama 7 millones de euros para contratar a 100 profesionales.