El temporal deja 199 incidencias y ráfagas de viento de 160 km/h

Aunque tardó en llegar, el primer temporal del otoño se hizo notar ayer en la comunidad, dejando tras de si parques cerrados, ráfagas de viento de casi 160 kilómetros por hora y precipitaciones que, en algunos casos, dejaron acumulaciones de agua de hasta 79 litros por metro cuadrado. El resultado, según informó el Centro Integrado de Atención a las Emergencias del 112, han sido 199 incidencias registradas, la mayoría en A Coruña, entre las que, aunque no hubo que lamentar víctimas mortales, destacan dos accidentes de tráfico registrados a primera hora del día.

Concretamente, de estas 199 incidencias, la inmensa mayoría estuvieron relacionadas con la presencia de árboles y ramas en carreteras (110), aunque también se notificaron 21 casos de cables en las vías, once de tierra y piedras y nueve de objetos y restos de accidentes que obstaculizaban la circulación. Además, a las 09.30 horas se registró un accidente en la A-52 cuando un vehículo perdió el control tras hacer aquaplaning, que se saldó con una persona herida; y una salida de vía en la N-640, a la altura de A Pontenova, cuando el conductor intentó esquivar un árbol en la carretera. El resto de incidencias, señalan desde el CIAE, fueron de carácter leve y no hubo que lamentar heridos.

Por provincias, de estas incidencias se aprecia que A Coruña fue la más afectada, con 74 de los casos notificados, seguida, a bastante distancia, de Pontevedra (55), Lugo (34) y Ourense (32).

Detrás de gran parte de estas incidencias estuvieron los fuertes vientos que azotaron a la comunidad a lo largo de toda la jornada de ayer, que fueron especialmente virulentos de madrugada y a primera hora. Precisamente, tal y como refleja el balance de valores extremos del día de MeteoGalicia, la ráfaga de viento más fuerte se registró a las 07.20 horas en Carballeda de Valdeorras, en Ourense, con una velocidad de 154,5 kilómetros por hora. Destacan también otras mediciones, como los 137 km/h de Viveiro o los 135 km/h de Muras, ambos en Lugo.

En lo que a las precipitaciones respecta, el récord ayer lo registró Rodeiro (Pontevedra), con una acumulación de 79,4 litros por metro cuadrado; aunque fueron varios los municipios que superaron los 60 l/m2, como Lousame (A Coruña), Salvaterra do Miño (Pontevedra) o Chantada (Lugo).

En cuanto a los termostatos, la de ayer no fue una jornada marcada por el frío, con una máxima de 25,3 ºC en Ribadeo (Lugo), a las 2:10 horas. Hoy las mínimas se mantendrán y las máximas sufrirán un ligero descenso.

Hoy, además, el tiempo en la comunidad continuará marcado por la inestabilidad atmosférica, y la entrada de un nuevo frente a última hora traerá consigo más lluvia, que se hará notar especialmente la madrugada de mañana. Por lo tanto, se reducirán en gran medida las alertas, que solo se mantendrán hoy en el nivel naranja en las Rías Baixas y la costa de A Coruña por oleaje que podría superar los 5 metros. Estas mismas zonas estarán también en alerta amarilla por viento, mientras que en el interior de Pontevedra hay para hoy aviso amarillo por precipitaciones intensas que podrían dejar acumulaciones de 40 litros por metro cuadrado.