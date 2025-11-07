La Aemet avisa: otro frente pone hoy en alerta a media Galicia por fuertes lluvias

Tras la ligera tregua meteorológica de ayer, un nuevo frente barrerá hoy Galicia, con la mitad del mapa gallego teñido de amarillo por intensas lluvias. La alerta activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) afecta prácticamente a la totalidad de las provincias de A Coruña (interior, oeste y suroeste) y Pontevedra (interior, Rías Baixas y zona del Miño). No será un día para hacer planes al aire libre, y tocará esperar al fin de semana para disfrutar de los paseos, las terrazas y la celebración de los tradicionales magostos.

A los avisos por lluvias y viento que obligó a activar la borrasca del miércoles —se cebó especialmente con los concellos de Carballo, Santiago, A Coruña, Fisterra, Muxía, Vimianzo, Narón y Arteixo, en la provincia de A Coruña, y A Estrada, Ourense capital, Samos, Pantón y Vilalba, en el resto de la comunidad— le seguirá hoy un nuevo frente, esta vez con chubascos. Es la sucesión de borrascas típica del otoño, una estación que este año no irrumpió hasta noviembre, tras un octubre que, según el informe de MeteoGalicia publicado ayer, fue seco, con precipitaciones acumuladas un 26 % inferiores a lo habitual, y muy cálido, con una temperatura media de 16,1 grados.

Bajón térmico

Las temperaturas durante la jornada de hoy sufrirán un ligero descenso, con valores nocturnos en las ciudades que oscilarán entre los 9 grados de Lugo y los 13 de A Coruña o Vigo; mientras que las máximas alcanzarán los 19 grados en Ourense y los 18 en A Coruña, Vigo, Pontevedra y Ferrol. Pero las lluvias serán las que volverán a poner en alerta amarilla a la mitad de Galicia, con una precipitación acumula de 15 mm en una hora, según la previsión de Aemet. En concreto a las provincias de A Coruña y de Pontevedra. El aviso por el paso de este nuevo frente se activará ya a las 05.00 de la madrugada y se mantendrá hasta las 18.00 horas en el interior, suroeste y oeste de A Coruña y la zona del Miño, interior de Pontevedra y Rías Baixas.

¿Y el fin de semana? ¿Se salvan los magostos? Es la pregunta más repetida estos días. «El sábado, sí», destaca el delegado de Aemet en Galicia, Francisco Infante. Si llueve, serán chubascos débiles y muy puntuales. Los peros llegarán el domingo, con la entrada de un nuevo frente. «Será menos activo y con un desplazamiento más lento desde el oeste», matiza Infante. En consecuencia, las lluvias comenzarán por el oeste a partir del mediodía y se irán extendiendo al resto de la comunidad a lo largo de la tarde. «Pero no llegarán hasta última hora a las provincias de Ourense y Lugo», destaca el delegado de Aemet, por lo que los magostos y otras celebraciones al aire libre se salvarán de este nuevo frente que entrará el domingo en Galicia.

Aunque el chubasquero prácticamente no será necesario el sábado —y el domingo solo en parte de Galicia—, la ropa de abrigo sí será imprescindible. Las máximas en las ciudades oscilarán entre los 10 y los 18 grados el sábado, y entre los 14 y los 18 el domingo. Las mínimas sufrirán un descenso de entre dos y cinco grados, con valores que se moverán entre los 6º de Lugo y los 12 de A Coruña o Vigo, según las previsiones de MeteoGalicia.