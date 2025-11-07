Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agotado en Galicia el Bono Activa Comercio tras solo dos días en funcionamiento

La edición de este año se ha cerrado con una movilización de unos 8 millones de euros

Una joven consulta las instrucciones para activar el Bono Activa Comercio de la Xunta

"Las compras se tienen que hacer en esta semana, porque normalmente el bono se agota en dos o tres días". Ya lo advertía este miércoles el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y así ha sido.

La partida de 2,5 millones de euros del Bono Activa Comercio de la Xunta se ha agotado este viernes, solamente dos días después de su puesta en marcha el miércoles.

Esta nueva edición, la segunda de este año, se ha cerrado con una movilización de unos 8 millones de euros, según la estimación de la Xunta. Al acabarse esta partida, los bonos descargados y no empleados ya no podrán utilizarse.

Los más madrugadores apuraban este miércoles para gastarlos. «Estaba muy pendiente para descargar el bono y venir porque la vez anterior me pasó que vine justo a esta tienda, El faro de los tres mundos, y ya estaba agotado», explicaba Lourdes Santos en un reportaje de este periódico.

