La Fiscalía cierra las primeras ‘webs’ en España que publicitaban gestación subrogada

La Fiscalía ha conseguido cerrar en España, «por primera vez», páginas webs que publicitaban la gestación subrogada, una práctica prohibida en este país. Según explicó ayer la fiscal de consumo de la Fiscalía Provincial de Barcelona, Paloma Pelegrín, en 2024 una asociación feminista de Vigo presentó en Galicia una denuncia penal que fue remitida a la Fiscalía de Barcelona y a la de Madrid porque en ella figuraba un listado de empresas, instituciones y abogados que presuntamente se dedicaban al asesoramiento, intermediación y publicidad de la gestación subrogada.

Aunque en un primer momento se consideró que no era una cuestión penal, pues no constaba que se hubiese llevado a cabo ninguna gestación, sí que podría tratarse de publicidad ilegal, ya que en el listado aportado por la entidad se detectó que había intermediarios que hacían una «publicidad descarada» de esta práctica a través de empresas con sede en Barcelona, Madrid, Málaga, Guadalajara y otros lugares, en las que, además, se cosificaba a la mujer y a los bebés.

En el caso de la Fiscalía de Barcelona, mediante la resolución de conflictos por mediación, se consiguió que dos de estas empresas atendieran a los requerimientos y retiraran la publicidad, procediéndose al archivo de ambos casos. En Madrid, la Fiscalía impulsó dos demandas, una de ellas que ha acabado con una sentencia condenatoria, y otra que todavía no ha sido resuelta.