Jueces y fiscales piden reformas legislativas y más medios para la lucha contra el narcotráfico

En el contexto actual, de auge del narcotráfico, que maneja mayores volúmenes de droga y emplea técnicas cada vez más sofisticadas, jueces y fiscales coincidieron ayer en la necesidad de contar con más medios e impulsar reformas que permitan reforzar la lucha contra esta lacra. Lo hicieron desde A Estrada, en el II Congreso de Legislación Antinarcotráfico, organizado por la Fundación Galega contra o Narcotráfico en la Academia Galega de Seguridade Pública.

Entre las intervenciones más contundentes se encuentra la del presidente de la Audiencia Nacional, José Manuel Fernández, que, en la inauguración del evento, insistió en que las formas de delincuencia más graves deben ser «competencia» de este órgano nacional con independencia del ámbito territorial en el que actúen.

Al hilo, destacó la necesidad de «garantizar la especialización» de los órganos judiciales, y de contar con más medios, denunciando la «situación insostenible» que a veces se da en ciertos juzgados, que en muchos casos no tienen los mismos recursos que la AN. Además, consideró necesario impulsar «reformas procesales», sin disminuir un «ápice las garantías actuales» para «luchar eficazmente contra la droga».

En esta línea, el fiscal especial Antidroga, Luis María Uriarte, explicó que, a diferencia de a finales del siglo pasado, cuando la heroína era el primer problema de los ciudadanos y los políticos se pusieron a legislar, hoy en día «la persecución contra el narcotráfico no está de moda, y de ahí derivan todas las carencias que hay». Se refirió así a la necesidad de acometer reformas legislativas para solventar la «absoluta atrofia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal». Del mismo modo, loó la «espectacular» especialización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de Aduanas y de la propia Fiscalía en comparación con los años noventa, y lamentó que no haya «dos, tres o cuatro tribunales especializados en crimen organizado». Esta, dijo, es una de las materias más complejas del ámbito penal, pero muchas veces se deja «en manos de héroes» como los jueces gallegos de instrucción, que son los que «menos tiempo tienen para dedicarse a estudiar derecho procesal». Como alternativa, abogó por la persecución del patrimonio de los narcotraficantes, que es «donde más les duele», toda vez que en España «se está poco tiempo en prisión». Este, dijo, es «nuestro principal punto débil, donde más tenemos que trabajar».

En este aspecto coincidió también el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste, que reclamó una «respuesta integral» y una «firme condena social» a este tipo de delitos. «No podemos tolerar que el delito sea rentable y que las penas impuestas no respondan a la realidad del daño causado», aseveró.

Finalmente, el Comisario Principal de la UDYCO, Antonio Martínez Duarte, explicó que el tráfico de drogas está en un momento «álgido», que va a suponer «muchos problemas» en toda Europa. En Galicia, señaló, está «controlado por unas pocas mafias», lo que implica que los ajustes de cuentas «no se lleven tanto» como en el sur, donde en nueve de cada diez intervenciones hay armas.