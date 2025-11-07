Muere un conductor en Porto do Son después de chocar con un caballo

Una persona perdió la vida esta madrugada en la AC-550, a la altura de la parroquia de Baroña (Porto do Son), tras colisionar su vehículo contra un caballo que se encontraba en mitad de la carretera.El accidente se produjo en el kilómetro 92 de la vía, según ha informado el 112 Galicia.

El siniestro se registró alrededor de las 00:00 horas, cuando el centro de emergencias recibió una alerta automática procedente del sistema de emergencia automático (eCall) instalado en el propio turismo. Pese a la activación del dispositivo, no fue posible establecer contacto con el ocupante del vehículo, lo que llevó a movilizar de inmediato un operativo.

Minutos después, varias llamadas de particulares confirmaban la gravedad del accidente. Testigos señalaban que el coche había chocado contra un caballo que se encontraba sin vida sobre la calzada y advertían de que el conductor podría estar atrapado en el interior del vehículo.

De inmediato, el 112 Galicia activó un amplio dispositivo de emergencia en el que participaron el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Ribeira y Boiro, el GES de Noia, así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local.

Una vez en el lugar, los equipos de intervención confirmaron el fallecimiento del conductor. Para recuperar el cuerpo fue necesario emplear herramientas de excarcelación debido a la gravedad de los daños ocasionados por el impacto.