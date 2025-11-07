¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Durante este viernes un frente que entra durante la madrugada dejará cielos nublados con precipitaciones por la mañana, localmente tormentosas, desplazándose de oeste a este de la comunidad, según informa MeteoGalicia. Con el paso de las horas las precipitaciones se harán más ocasionales.

Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, mientras que las máximas no experimentarán cambios significativos. En A Coruña, los termómetros oscilarán entre los 12 y los 19 grados.

Los vientos soplarán del oeste-noroeste, moderados por la mañana, con intervalos fuertes en el litoral norte y noroeste, rolando a suroeste por la noche.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: