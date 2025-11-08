Bruselas otorga a Altri un sello que facilita acceso a financiación
Para la empresa portuguesa, el reconocimiento demuestra que el proyecto en Palas es «serio, riguroso, sostenible e innovador»
Noela Vázquez Dosil
La Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (Cinea) ha otorgado al proyecto de producción de fibras textiles a base de pasta soluble celulósica que Altri quiere implantar en Palas de Rei (Lugo) el conocido como sello STEP, de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa, según celebró la compañía. Se trata de una iniciativa de la Comisión Europea dedicada a impulsar la inversión en tecnologías críticas de la UE, que demuestra que este proyecto, que recibe el nombre de Gama «es serio, riguroso, sostenible e innovador», tal y como señaló al respecto el CEO de la pastera, José Pina.
Esta «etiqueta de calidad», según destacaron desde la empresa lusa, no solo «reconoce el proyecto de fibras textiles como estratégico para mejorar la competitividad industrial de la UE», sino que también permite el acceso de la planta de Palas de Rei a «medidas de ayuda estatal previstas en el Pacto Industrial Limpio».
De hecho, según figura en el documento de resolución emitido a la empresa, Cinea ha reconocido que «pese a sus méritos, el proyecto Gama no puede ser financiado debido a los recursos presupuestarios disponibles para esta convocatoria», lo que, para la empresa, demuestra que «la no aportación de fondos no obedece a ningún tipo de incumplimiento de la legislación ambiental europea».
En contraposición, el escrito señala que el proyecto «ha sido considerado de alta calidad e impacto, por lo que podrá ser remitido al Banco Europeo de Inversiones (BEI)» para recibir apoyo financiero a través de la Asistencia al Desarrollo de Proyectos (o PDA por sus siglas en inglés). Esto es, «posiciona al proyecto como prioritario dentro de los instrumentos financieros y programas europeos existentes». De este modo, la empresa celebra que el resultado de la evaluación «confirma que Gama cumple con los estándares de la CE».
