La IA se cuela por primera vez entre las quejas enviadas a la Valedora do Pobo

La principal institución en defensa de los derechos de la población gallega presentó ayer su último informe de quejas, recopiladas a lo largo de todo 2024. El documento muestra un incremento significativo en el número de demandas con respecto a 2023. Y es que la ciudadanía se queja más, o cada vez tiene más motivos para hacerlo. Muchas de sus denuncias se repiten y siguen la misma línea que en años anteriores. «Hay que tener en cuenta que funcionamos, sobre todo, con quejas ante un problema acuciante para las personas que hay que solucionar», defendió María Dolores Fernández Galiño, actual Valedora do Pobo en funciones, durante la presentación del informe. Una de las novedades es que por primera vez hacen acto de presencia las reclamaciones por el uso de la inteligencia artificial (IA).

Este último año ha batido todos los récords con el mayor número de denuncias registradas en la historia de la institución: 24.523 actuaciones en 2024, la cifra «más alta» contabilizada hasta ahora, como destacó la propia Valedora. Según detalla el informe anual, hubo 4.155 asuntos a resolver, 418 más que en 2023. De ellos, el 65% se dirige a la Xunta y el 34%, a concellos y diputaciones. «Registramos un crecimiento importante, tanto en el número de casos como en cuanto a la participación ciudadana», subrayó Fernández Galiño. Del total de casos se admitió a trámite el 94%. La mayoría, presentados por mujeres.

Cabe destacar que hay quejas colectivas que se evalúan como «un único asunto», en palabras de Fernández Galiño, pero que se traducen en una mayor cantidad de expedientes. Por ello, se computan, por ejemplo, 8.500 solicitudes «para reclamar mejoras sanitarias» en O Carballiño, otras 950 en Sada «en relación con la modificación de una línea de transporte» —la que une Sada, Mera y A Coruña—, o «338 firmas de Tordoia sobre la falta de personal de apoyo en un colegio». Las consellerías por las que más protestan los gallegos son las de Sanidade (que aglutina un 52%), Política Social e Igualdade (con 291) y Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades (38 quejas). En materia de salud, las quejas son semejantes a las del año anterior y guardan relación, sobre todo, con las listas de espera, que la Valedora divide en «plazos legales, plazos razonables y revisiones». Destacan las protestas referentes a la «derivación a centros concertados, urgencias tiempo-dependientes» y «carencia de profesionales en atención primaria y pediatría».