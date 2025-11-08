Vinculan a un detenido en Galicia con la mayor banda criminal de Venezuela

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a trece personas que, presuntamente, conformaban una célula en España de la banda Tren de Aragua, la organización criminal más peligrosa de Venezuela que, según los investigadores, se dedica a realizar secuestros, extorsiones y asesinatos y al tráfico de drogas. Una red a la que se vincula al hombre detenido el pasado 29 de octubre en Porto do Son (A Coruña), un supuesto chamán residente en la parroquia de Queiruga.

Los arrestos se realizaron en Barcelona (8), Madrid (2), Girona (1), Porto do Son (1) y Valencia (1). Además, se llevaron a cabo cinco registros en Barcelona (2), Madrid (1), Porto do Son (1) y Girona (1), en los que fueron intervenidas diversas cantidades de drogas sintéticas, cocaína y una plantación interior de marihuana. También se desmantelaron dos laboratorios de una sustancia conocida como tusi o cocaína rosa.

Las detenciones se enmarcan en la segunda fase de la operación Interciti, realizada a mediados de 2024, cuando se detuvo en Barcelona al hermano de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero (líder de la organización a nivel mundial) por una orden internacional interpuesta por las autoridades venezolanas por su presunta participación en delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir.

Tras su localización y detención, los investigadores se centraron en determinar si el arrestado, que se había instalado en España, intentaba implantar y expandir su estructura en nuestro país, con el fin de operar a semejanza de cómo lo hace en los países del continente americano, de donde es originaria. Los agentes detectaron un entramado de personas, ubicadas en diferentes partes del territorio nacional, que conformaban una organización criminal que se financiaba, principalmente, a través del tráfico de drogas, sobre todo tusi y cocaína.

La célula tenía una distribución jerarquizada en la que el líder contaba con un lugarteniente con el que dirigía dos subestructuras que llevaban a cabo la actividad ilícita a nivel nacional.

Los arrestados se dedicaban supuestamente al cocinado de tusi en el interior de sus propios domicilios y a su posterior distribución para financiarse, pero también al tráfico de cocaína que almacenaban previamente.

Los investigadores continúan las pesquisas para localizar a otros miembros del entramado, analizando los efectos intervenidos en los registros y, muy especialmente, las ramificaciones internacionales de esta organización que se caracteriza por su componente de actividad transnacional.

Los investigadores contaron con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia y el proyecto Ameripol-El Pacto 2.0 de la UE.

La investigación la dirige el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, que decretó el ingreso en prisión para cuatro de los arrestados.

Tren de Aragua está considerada como la mayor organización criminal de Venezuela. Estados Unidos la califica de red terrorista. Niño Guerrero fue arrestado en 2013, y en 2023 se fugó de la prisión venezolana de Torocón. El FBI y la Policía Nacional de Colombia ofrecen hasta 5 millones de dólares por información que permita su captura.