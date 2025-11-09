Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A divertida anécdota de como os nenos chaman a Esther Estévez: "¡Es la del pronome átono!"

A comunicadora viviu un momento surrealista durante unha actividade na Cidade da Cultura

Esther Estévez nunha foto de archivo

Adrián Lede

A presentadora do Dígocho Eu e de Luar, Esther Estévez, volveu facer rir as redes cun vídeo sobre como a chaman os nenos. Desta volta, o protagonismo levárono uns rapaces cos que coincidiu na Cidade da Cultura de Santiago.

"Pensabades que remataran os capítulos de como me chama a xente?", dicíalles aos seus seguidores. A presentadora dicía que entendía que "non se paraliza o mundo" por isto e recordou con humor outros apodos como "Dígocho Eu, a da tele, a do galego...".

Se todos estes nomes eran divertidos e orixinais, ningún chega ao último apodo que recibiu a presentadora durante unha actividade con nenos.

Así foi a divertida anécdota de Esther Estévez

A comunicadora de Verín contou que estivo recentemente na Cidade da Cultura, participando nun evento con moitos rapaces e rapazas: "Veño de estar con mogollón de nenos, e si, todos eses nomes saen, menos Esther", explica cun sorriso. Mais a verdadeira sorpresa chegou cando unha nena, tras vela, comezou a berrar: "¡Es la del pronome átono, eh, chicos, la del pronome átono!".

Esther Estévez conta entre risas que, deseguido, toda a clase comezou a dicir: "Buah, es la del pronome átono". "Que pensarán os nenos que son eu? A que inventou o pronome átono?", pregúntase Estévez.

A cara do Dígocho Eu, que leva anos normalizando o uso do galego entre os máis novos, remata o vídeo cunha idea que algúns seguidores xa a animan a facer realidade: "Eu creo que un día teño que escribir un libro con todas estas anécdotas".

