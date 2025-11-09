A divertida anécdota de como os nenos chaman a Esther Estévez: "¡Es la del pronome átono!"
A comunicadora viviu un momento surrealista durante unha actividade na Cidade da Cultura
A presentadora do Dígocho Eu e de Luar, Esther Estévez, volveu facer rir as redes cun vídeo sobre como a chaman os nenos. Desta volta, o protagonismo levárono uns rapaces cos que coincidiu na Cidade da Cultura de Santiago.
"Pensabades que remataran os capítulos de como me chama a xente?", dicíalles aos seus seguidores. A presentadora dicía que entendía que "non se paraliza o mundo" por isto e recordou con humor outros apodos como "Dígocho Eu, a da tele, a do galego...".
Se todos estes nomes eran divertidos e orixinais, ningún chega ao último apodo que recibiu a presentadora durante unha actividade con nenos.
Así foi a divertida anécdota de Esther Estévez
A comunicadora de Verín contou que estivo recentemente na Cidade da Cultura, participando nun evento con moitos rapaces e rapazas: "Veño de estar con mogollón de nenos, e si, todos eses nomes saen, menos Esther", explica cun sorriso. Mais a verdadeira sorpresa chegou cando unha nena, tras vela, comezou a berrar: "¡Es la del pronome átono, eh, chicos, la del pronome átono!".
Esther Estévez conta entre risas que, deseguido, toda a clase comezou a dicir: "Buah, es la del pronome átono". "Que pensarán os nenos que son eu? A que inventou o pronome átono?", pregúntase Estévez.
A cara do Dígocho Eu, que leva anos normalizando o uso do galego entre os máis novos, remata o vídeo cunha idea que algúns seguidores xa a animan a facer realidade: "Eu creo que un día teño que escribir un libro con todas estas anécdotas".
- La Aemet avisa: otro frente amenaza Galicia con fuertes lluvias y vientos
- La Xunta impulsa el cuidado de mayores en casa con una rebaja fiscal del 50%
- María quiere vender parte de su herencia por las guerras familiares: «Mi casa de la infancia se ha vuelto una carga para mí y no quiero que lo sea para mis hijas»
- El litoral de A Coruña, en alerta naranja por temporal costero
- Temporal en Galicia: rachas de viento que rozan los 160 km/h y más de 70 incidencias
- Casi 25.000 gallegos viven en zonas de riesgo «significativo» de inundación
- La Aemet avisa: otro frente pone hoy en alerta a media Galicia por fuertes lluvias
- Dos personas evacuadas en Melide por intoxicación con monóxido de carbono