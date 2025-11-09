Falta de orden y de madurez, tras la repetición en los años oscuros de ESO

Aunque los repetidores han retrocedido paulatinamente en las aulas gallegas, hasta el punto de que en quince años la cifra ha caído a la mitad, y a pesar de que la nueva ley educativa, la Lomloe, consagra la repetición como una medida de carácter excepcional, resiste un pequeño porcentaje de alumnado que debe encarar bises no deseados de algún curso y la etapa en la que se topan con más dificultades para promocionar es la ESO, en particular en 1º y en 3º. Docentes consultados por este diario advierten que se trata de un fenómeno multifactorial en el que confluyen varias causas, desde el grado de madurez de los chavales —sobre todo chicos, que también protagonizan el grueso del abandono educativo temprano— hasta su capacidad para organizarse y realizar un seguimiento metódico del aprendizaje, sobre todo en 3º, cuando las materias aumentan y los contenidos se complican.

Las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Educación que analizan el fenómeno de la repetición escolar, relativas al curso 2022-23, reflejan que el peso del alumnado reincidente en las aulas gallegas de 1º de ESO es del 7,1 por ciento, y sube una décima más en tercero, el penúltimo año. En el conjunto autonómico las cifras en ambos datos son idénticas y ligeramente superiores, del 7,3 por ciento. Lo mismo sucede si se considera solo al alumnado que se forma en la pública, donde estudian tres cuartas partes de inscritos en la etapa: en Galicia la repetición sube al 8,1% en los dos años y alrededor de un punto más si se analiza la media estatal.

Con todo, hay docentes que advierten de tomar con precaución las cifras, ya que el peso del alumnado va a menos conforme avanza la etapa. Si se toman como referencia las cifras absolutas, el peor curso sería 1º de la ESO. En 2022-23 estaban matriculados en 1º 1.804 estudiantes repetidores, seguidos por los de 3º, con 1.647 alumnos. En prácticamente dos de cada tres casos son chicos.

En ellos precisamente ponen el foco algunos docentes consultados. Una profesora de Lengua, que advierte que la repetición no se explica por un único factor, tiene que ver, en primera instancia, con las etapas evolutivas de niños y niñas, incidiendo en que ellos llevan respecto a sus compañeras un «retraso» en cuando a «madurez». En 1º ese «infantilismo» incide, mientras que en 3º tienen que afrontar más materias que en los años previos. Para esta docente, habría que fijarse en quiénes no repiten, que serían aquellos que tuvieron algún «apoyo» en casa, y no habla de que mamá los asista, sino de haber vivido con cierta «orden y disciplina». A su juicio, los escolares que no saben organizarse no van a lograrlo a estas alturas. «Muchos llevan toda la vida llegando a casa y tirando la mochila y al día siguiente se limitan a cogerla de donde la dejaron», señala. «Para mí», insiste, «repetir tiene que ver con la organización del trabajo».

Otra docente, de Física y Química, señala que, conforme a su experiencia, «los que repiten en 1º acostumbran a ser adolescentes que tienen carencias en la capacidad de aprendizaje». «Suele tratarse de alumnado que ya repitió en Primaria o al que se le detecta algún problema que necesite refuerzo o adaptación curricular», apunta, para recalcar que la «mala base» de Primaria «no debería ser un problema» en 1º por tratarse de un curso «recapitulación». En 3º las tornas cambian: «Repiten ya por falta de estudio, trabajo en casa, seguimiento familiar... Ese año las cosas empiezan a ponerse duras y solo atendiendo en clase no llega».

Al salto entre etapas, de Primaria a Secundaria, con lo que conlleva de cambio, alude un docente de Lingua Galega para especular sobre por qué en 1º se concentran los máximos de repetidores. El caso de 3º lo explica por exclusión: es «difícil», dice, suspender a alguien que llega hasta 4º y en 2º el alumnado puede reorientarse a FP Básica o a itinerarios de refuerzo.

Por su parte, una profesora de Lengua Extranjera achaca los mayores fiascos en 1º a que «en Primaria, de algún modo, todo vale, y cada vez son más niños, entienden menos, estudian menos y cuando llegan a 1º de ESO no pueden alcanzar los objetivos y repiten». En lo tocante a 3º, concede, como sus colegas, que es un curso cuya «complejidad es mayor».