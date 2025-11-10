El acceso a la vivienda por la vía de la herencia progresa a ritmo de récord

A la vivienda se puede acceder de varias maneras, aunque fundamentalmente es a través de la compra. Pero hay otras fórmulas, como puede ser una donación, una permuta o una herencia, que tanto puede hacerse tras la muerte del dueño original como en vida. El caso es que esta vía evoluciona a ritmo de récord en Galicia este año. Entre enero y junio, en la comunidad se registraron 5.750 transmisiones de viviendas que tienen su origen en una herencia, convirtiéndose en la cifra más alta de la serie histórica, tal como se refleja en un informe, recién publicado, por el Observatorio da Vivenda de Galicia con datos de los registros de la propiedad.

En el primer semestre del año se realizaron 24.101 transmisiones de vivienda, de las que 13.217 se obtuvieron a través de la compra, tanto en efectivo como con hipoteca. Las procedentes de herencias suponen la segunda vía, con esas 5.750 —lo que supone un ritmo de casi 32 al día—, seguidas de las denominadas «otras», con 4.957, que incluye ejecuciones hipotecarias, adjudicaciones judiciales o, por ejemplo, dación en pago. Con cifras casi testimoniales aparecen las donaciones, con 148, y las permutas, con 27.

Para tener una mejor comprensión del nivel que alcanzan las herencias como camino para acceder a la vivienda, basta con echar la vista atrás. En todo 2007 fueron 4.300 las que se transmitieron por esta vía. Y hasta 2015, contando los doce meses, no se había llegado a los números obtenidos en el primer semestre de este año (5.796). Solo a partir de 2022 se empezaron a superar las 10.000.

Con un mercado inmobiliario sometido a una espiral alcista de precios y una intensa demanda, conseguir una vivienda se convierte en un objetivo difícil, casi imposible si además se pretende hacer a un coste contenido. Por ello, son cada vez más los jóvenes que se ven obligados a aplazar la salida de la casa paterna y la emancipación juvenil se retrasa.

Pero en los últimos años las herencias se han hecho un hueco cada vez más grande y de suponer solo el 10% de todas las transmisiones registrada en 2007, ahora suponen una de cada cuatro. Los pactos sucesorios y las herencias se han convertido en una tabla de salvación para que los descendientes puedan emanciparse.

Y las previsiones son que esta tendencia vaya a más. El Colegio General del Notariado, en un informe del mes octubre sobre donaciones y herencias de mayores de 65 años «augura una gran transferencia de patrimonio en las próximas décadas».