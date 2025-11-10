Entra en vigor la prohibición de criar aves de corral al aire libre

Las medidas especiales de prevención frente a la gripe aviar dirigidas a particulares entran hoy en vigor en cuarenta ayuntamientos gallegos. Hasta nuevo aviso, las aves de corral tendrán que quedar confinadas y no se podrán criar al aire libre.

La decisión la ha adoptado el Ministerio de Agricultura al llegar la época de migración de las aves que pasan por España en su ruta hacia África. Solo se permitirá mantener las gallinas fuera de instalaciones cerradas si están protegidas con mallas o telas pajareras que impidan el contacto con aves silvestres y si se alimentan y beben bajo techo. Además, queda prohibido dar de beber a las aves con agua procedente de depósitos o fuentes accesibles a aves silvestres, salvo que haya sido tratada o desinfectada.

Los concellos en los se aplican estas restricciones son los de A Illa, Cambados, O Grove, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo, Vilanova, Xove, Cerceda, Ordes, Tordoia, A Guarda, Marín, Meis, Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela, O Rosal, Soutomaior, Tomiño, Tui, Vilaboa, Vilagarcía, Cariño, Dumbría, Mazaricos, Ortigueira, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Vimianzo, Zas, Ribadeo, Trabada, A Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Vilar de Santos y Xinzo de Limia.

Serán algo más de 27.000 los gallineros domésticos que tendrán que confinar sus aves en estos ayuntamientos.