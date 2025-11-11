El alcalde de Agolada no irá a prisión al ser absuelto del delito de falsedad documental

El alcalde de Agolada, Luis Calvo, salvará su posible entrada en prisión por el conocido como caso Farelo. Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), recurrible al Supremo, estima parte del recurso de apelación del dirigente y lo absuelve del delito de falsedad en documento oficial por el que había sido condenado el pasado mes de abril por la Audiencia Provincial.

Por este delito a Calvo se le había impuesto tres años y seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la duración de la condena. Además de una multa de diez meses a razón de una cuota diaria de 15 euros y la inhabilitación para el desempeño de cargo público por tiempo de dos años y seis meses.

Sí mantiene la condena por un delito de prevaricación administrativa y la pena de 9 años de inhabilitación para cargos públicos y para el ejercicio de sufragio, además de la imposición de la mitad de las costas procesales.

Otra cuestión relevante del fallo, dictado el pasado día 5, tiene que ver con la responsabilidad subsidiaria del ayuntamiento, que ahora queda eximida en los hechos enjuiciados. Es decir, los 24.798 euros de indemnización a la empresa Lácteos Farelo tendrán que ser abonados por Luis Calvo. El proceso judicial parte de la decisión del mandatario de paralizar las obras de una depuradora de la sociedad agoladesa por, supuestamente, carecer de las preceptivas autorizaciones.