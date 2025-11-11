La borrasca 'Claudia' activa la alerta por intensas lluvias en A Coruña y Pontevedra

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha activado el plan Inungal en fase de preemergencia ante el riesgo de inundaciones por lluvias intensas en Galicia. Se espera un fenómeno meteorológico adverso de nivel amarillo por precipitaciones en 12 horas, que afectará a A Coruña y Pontevedra.

La borrasca Claudia es la responsable de esta situación de inestabilidad atmosférica. Meteogalicia ya avisaba ayer de un empeoramiento de la situación meteorológica a partir de este lunes.

En la costa de las provincias de A Coruña y Pontevedra se ha declarado alerta naranja en el litoral por temporal costero, con viento del suroeste de fuerza 8 y olas de hasta seis metros para las jornada de hoy y mañana.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el fenómeno climatológico adverso estará activo desde hoy en el noroeste, oeste y suroeste de A Coruña y en las Rías Baixas y en el Miño, en el litoral de Pontevedra.

La Xunta ha suspendido la actividad deportiva en el mar y pide extremar precauciones, alejarse de la costa y revisar amarres.