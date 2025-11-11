La autovía de A Costa da Morte sumará 5,5 km más entre Vimianzo y Camariñas

La autovía de A Costa da Morte, uno de los proyectos estrella del Plan Galicia tras el hundimiento del petrolero Prestige frente a la costa de Fisterra en noviembre de 2002, suma un nuevo avance. Veintitrés años del mayor desastare medioambiental en aguas españolas, el Consello da Xunta aprobó de forma definitiva el trazado de prolongación del vial entre Santa Irena, en el municipio de Vimianzo, y la carretera AC-432, que comunica Vimianzo y Camariñas, con un presupuesto de 36,1 millones de euros.

El Gobierno gallego prevé convocar este mismo año los actos de expropiación para levantar las actas previas y, a continuación, licitar las obras antes de que finalice 2025. Se trata de dar continuidad al tramo puesto en funcionamiento en 2016, con casi 28 kilómetros libres de peaje que comunican Carballo, Coristanco, Cabana, Zas y Vimianzo hasta Santa Irena.

La Xunta destaca que la infraestructura ha supuesto una mejora sustancial en tiempo y seguridad para los usuarios, con más de 6.000 vehículos que recorren cada día la autovía. El nuevo proyecto incluye 5,5 kilómetros adicionales hasta la intersección con la AC-432, que conecta Vimianzo con Camariñas, sobre un tramo que ya cuenta con parte del movimiento de tierras ejecutado.

La ejecución incluirá dos enlaces y la previsión de un tercero vinculado al parque empresarial, tres viaductos, seis pasos superiores, tres inferiores y seis obras de drenaje. Con ello, el Ejecutivo autonómico busca reforzar la vertebración de la comarca y dar respuesta a una demanda histórica de los municipios de A Costa da Morte.