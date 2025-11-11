Besteiro condena en Bruselas los «recortes de la derecha»
El líder del PSdeG inició ayer un viaje a la capital europea para defender la financiación de Galicia
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, inició ayer un viaje de trabajo a Bruselas con el objetivo de «reforzar las particularidades» de Galicia en el Marco Financiero 2028-34. Según detalló en el aeropuerto, momentos antes de partir, la Comisión Europea actual, con una clara «inclinación cara la derecha y con vínculos con la ultraderecha» está planeando «fuertes recortes en los fondos de cohesión», que para Galicia «no es un tema menor».
Por un lado, explicó, podría tener repercusión sobre el agro y la pesca, afectando a fondos como la PAC o la Fempa; y, por el otro, en las inversiones en industria y energía. Consecuentemente, se comprometió a «luchar» contra los recortes, asegurando, además, que el uso que hace la Xunta de los fondos europeos va a ser fiscalizado por el PSOE porque está siendo «inadecuado».
- La Aemet avisa: otro frente amenaza Galicia con fuertes lluvias y vientos
- La Xunta impulsa el cuidado de mayores en casa con una rebaja fiscal del 50%
- El litoral de A Coruña, en alerta naranja por temporal costero
- Temporal en Galicia: rachas de viento que rozan los 160 km/h y más de 70 incidencias
- Entra en vigor la prohibición de criar aves de corral al aire libre
- Casi 25.000 gallegos viven en zonas de riesgo «significativo» de inundación
- La Aemet avisa: otro frente pone hoy en alerta a media Galicia por fuertes lluvias
- Galicia entierra a dos víctimas de tráfico cada semana, con A Coruña a la cabeza