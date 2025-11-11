El BNG propone elevar en 15 millones los fondos para ayuda a domicilio

El BNG presentará una enmienda a los presupuestos de 2026 para incrementar en 15 millones de euros la partida destinada al servicio de ayuda en el hogar (SAF).

Según explicó la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, esto permitiría aumentar la cuantía que la Xunta paga a los ayuntamientos de 12 euros la hora a 17 euros, ya de forma retroactiva desde enero de 2025, con el objetivo último de que la financiación del SAF se sitúe de forma progresiva en los 20 euros/hora en 2027.

«El objetivo es, tal y como recoge la Ley de Dependencia, que el SAF sea financiado íntegramente por la Xunta y por el Estado, que son los responsables de financiar este servicio y no por los ayuntamientos, como está pasando en la actualidad», aclaró después de la reunión mantenida en Santiago con alcaldes y responsables municipales del BNG para abordar las dificultades que tienen los concellos a la hora de sostener un servicio que calificó de «prioritario y básico» para la atención de las personas mayores en sus hogares y que, según advirtió, se encuentra en una situación de «quiebra técnica». Así, Pontón denunció que la ayuda a domicilio no recibe la financiación necesaria y obligatoria por ley.