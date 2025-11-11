Los campus reciben un récord de alumnado foráneo: 4.000 estudiantes

La Xunta lleva años exhortando a las empresas gallegas a apostar por la internacionalización para expandir su capacidad productiva y animando a las tres universidades públicas a seguir el ejemplo. Frente a la demografía y a la competencia de FP, factores que presionan a la baja la matrícula en las facultades —como apunta el Ejecutivo autonómico en el Plan Galego de Financiamento Universitario todavía vigente—, los campus gallegos se ven obligados a salir a pescar fuera a potenciales candidatos y esos esfuerzos están dando resultados. Al menos, los últimos datos publicados por el Ministerio de Universidades muestran que en siete años la cifra de alumnos extranjeros que recibe Galicia con la idea de formalizar una matrícula convencional, al margen de programas de movilidad tipo Erasmus, se ha duplicado.

En concreto, los datos relativos al curso 2023-24, los últimos que ofrece el Ejecutivo central, muestran cómo el número de estudiantes internacionales entrantes en Galicia rozó ese año los cuatro mil —3.966—, un 26% más que ocho años atrás, en 2015-16, cuando llegaron a los campus 3.146. Además, el tipo de relación que establecen los extranjeros con las instituciones académicas gallegas ha experimentado una transformación. Si lo habitual era que recabasen en sus facultades puntualmente para hacer un Erasmus, en la actualidad son más quienes se ven atraídos por cursar una titulación completa. El punto de inflexión lo marcó el curso 2020-21, tras la irrupción de la pandemia. Entonces la cifra de estudiantes llegados con un Erasmus bajó a un mínimo en Galicia, con 683 matrículas. Aunque ha ido recuperando fuelle con posterioridad y en el último año analizado se recibieron casi 1.700 inscritos, aún son un 20% inferiores a los datos de 2015.

Frente a la mengua de los jóvenes que escogen Galicia para un año de estudios, han ido a más, con la excepción del curso del covid, los que eligen alguna universidad gallega para hacer una carrera, un máster o, en especial, un doctorado. Aun así, con respecto al conjunto del alumnado entrante en 2023-24, los foráneos supondrían en Galicia un 3,36% frente al 6,2% de media estatal, considerando las universidades presenciales.

Si lo que se examina es el total de matriculados, no solo los entrantes, Universidades eleva a un total de 5.573 extranjeros —sobre todo chicas: suponen casi el 60 por ciento— los matriculados en las universidades públicas gallegas: 1.693 de ellos proceden de programas de movilidad y 3.880 son de matrícula ordinaria. La mayor parte del alumnado internacional que acaba en Galicia son los vecinos lusos: 777. Les siguen italianos (544) y mexicanos (326). Si se excluye del cómputo al alumnado con carácter temporal, los portugueses siguen a la cabeza (con 723), pero les seguirían los contingentes procedentes de Colombia (288), China (239) y Perú (224).

De los 3.880 extranjeros que eligieron cursar una titulación completa, el liderazgo lo ostenta el doctorado, con 1.570 alumnos. En grado figuran 1.327 inscritos y en máster, 983, si bien son estos los que más crecen en siete años.

Por lo que respecta al profesorado, una de las debilidades que la Xunta cuestionaba en los campus al negociar la financiación, el número sigue siendo reducido, con 70 docentes extranjeros, pero en el último curso ha pegado un estirón.

Casi la mitad de los nuevos investigadores proceden de fuera de Galicia

Los centros de investigación de la red CIGUS, integrada por diez instalaciones punteras de las tres universidades públicas gallegas que reúnen a más de 1.600 científicos, ya captan más del 46% de investigadores fuera de Galicia. Así lo destacaban ayer desde la Consellería de Educación. Su titular, Román Rodríguez, mantuvo ayer un encuentro con los representantes de las entidades que integran la superestructura promovida por la Xunta para «financiar, vertebrar y visibilizar la investigación universitaria de excelencia».

El encuentro sirvió para destacar el «talento» que sus concentra y la «importancia» de su trabajo. Educación argumenta su capacidad de atraer talento de fuera de la comunidad. De hecho, inciden en que el pasado año captaron más del 46% de investigadores fuera de Galicia, de los que el 35% proceden de otros países y el 11% del resto de España.

Para Rodríguez, son datos que muestran «un flujo constante de talento cara Galicia». En total, el 14% de investigadores que trabajan en la Red CIGUS —uno de cada siete— proceden de otros países. «Esto consolida la reputación de la Red CIGUS y de la investigación hecha en Galicia, además de contribuir a la calidad y competitividad global de sus proyectos», resaltó el también responsable de Ciencia y Universidades. En particular, Educación señala que en lo que se refiere al conjunto del Estado, Galicia cuenta con más de 1.100 investigadores de otras comunidades captados desde 2020. «Esta capacidad de atracción refuerza la idea de que nuestra comunidad ofrece condiciones competitivas y oportunidades de investigación de primer nivel», destacó Rodríguez.