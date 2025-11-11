Crecen los gallegos que van al médico de familia: un 10% más en dos años

La demanda de atención sanitaria es cada vez mayor. El envejecimiento poblacional, el aumento de patologías crónicas y una mayor preocupación por la salud elevan las consultas en Atención Primaria. El 87 por ciento de la población adulta de Galicia acudió al menos una vez al médico de familia el pasado año. Fueron más de dos millones de personas las que pasaron por el ambulatorio. Esto supone un incremento importante respecto a la afluencia que se registraba hace solo dos años. En 2022 el porcentaje de gallegos que pasó por la consulta de un facultativo en el ambulatorio era más bajo, del 79,8 por ciento. Es decir, en 2024 hubo un 10 por ciento más de pacientes (casi 186.000 personas más utilizando estos servicios).

El sexto informe del Observatorio de Sanidad publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) recopila los datos del Barómetro Sanitario para reflejar el «aumento de consultas al médico de familia». Galicia es la quinta comunidad autónoma (empatada con Castilla-La Mancha) con un mayor porcentaje de gallegos que han acudido a la consulta de su médico de cabecera en el último año. Se sitúa solo por detrás de Andalucía, Asturias, Madrid y Murcia.

Esta mayor demanda sanitaria se produce en un contexto de falta de médicos en Atención Primaria. Los centros de salud gallegos perdieron 62 facultativos de familia en los últimos dos años, según los datos recopilados por el Consello de Contas. La consecuencia es que cada vez es más difícil conseguir cita para el mismo día o para el día siguiente.

Precisamente, según los datos del último Barómetro Sanitario que publica el Ministerio de Sanidad, la mitad de los gallegos tarda una semana o más en conseguir cita con su médico de cabecera.

El problema no es solo que cada vez sean más las personas que en los últimos doce meses han necesitado acudir al médico de familia, sino que cuando se trata de un paciente mayor o que padece varias patologías frecuenta el centro de salud con más asiduidad. Según los datos del Ministerio de Sanidad, cada gallego acude a su facultativo de cabecera una media de seis veces al año.

Y la previsión, a tenor de todas las proyecciones estadísticas, es que la población gallega esté cada vez más envejecida, de manera que la presión sobre Atención Primaria no disminuirá en el futuro.

De hecho, el informe de Fedea advierte que, aunque en España aumenta la esperanza de vida, los años saludables que vive cada persona van en descenso.

Así, la esperanza de vida con buena salud para las mujeres en España descendió en 2022 respecto de 2021 en 2 años (60,6 años) y en el caso de los varones (61,7 años) en 1,3 años.

Ante el aumento de la demanda sanitaria y las dificultades para cubrir las plazas de médico de familia el Sergas prepara un Plan de Recursos Humanos, que ha recibido ya el rechazo frontal de colegios médicos y sindicatos, que han convocado una huelga en Primaria los días 26, 27 y 28 de noviembre. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, tendió la mano ayer a estos colectivos para «intentar evitar el paro» y dialogar sobre las medidas propuestas. En todo caso, recordó que Galicia tiene un «déficit importante» de Atención Primaria que tiene que ser «ajustado» para «prestar la mayor calidad asistencial a los pacientes».

Y, aunque es en los centros de salud donde más crece la demanda sanitaria —7,3 puntos más en dos años—, Fedea advierte que también han aumentado los gallegos que acuden al especialista o que ingresan en un hospital. El pasado año el 65 por ciento de los ciudadanos adultos de la comunidad autónoma pidió cita con un facultativo de Atención Especializada —con casi cuatro puntos porcentuales más que en 2022—.

Además, casi el 14 por ciento de los gallegos estuvo ingresado en el hospital en 2024, según el Barómetro Sanitario, frente al 10,7 por ciento registrado hace dos años.

Acorde con esta mayor demanda, los presupuestos en sanidad no dejan de crecer. En 2025 en Galicia el incremento fue del 4,8 por ciento, según el informe de Fedea, más del doble del crecimiento registrado a nivel nacional, que se sitúa en el 2 por ciento.