Detectados en 24 horas tres conductores en sentido contrario en Galicia

Domingo de pánico en las carreteras gallegas. La Guardia Civil de Tráfico detectó entre la tarde noche de anteayer y la madrugada del lunes tres vehículos circulando en sentido contrario.

En el primero de los casos, ocurrido en el municipio coruñés de Cabana de Bergantiños. Varios particulares contactaron con el 112 Galicia en torno a las 20.15 alertando de un coche que circulaba en dirección contraria por la autovía da Costa da Morte (AG-55). Cuando la Benemérita llegó a la altura de la parroquia de Nantón, este vehículo había provocado una colisión con otro coche que circulaba correctamente por la vía. Una mujer resultó herida.

Alrededor de la una de la madrugada, en el municipio lucense de Guitiriz, un varón que conducía en sentido contrario por la A-6 colisionó con un microbús que se dirigía hacia Vigo con decenas de pasajeros. Varias de las personas que viajaban en el coche de línea, así como el conductor del vehículo que circulaba en sentido contrario tuvieron que ser trasladados al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA). Finalmente, a las 02.40 del lunes, la Guardia Civil de Tráfico detuvo a una mujer en el peaje de Teo tras circular decenas de kilómetros en sentido contrario por la AP-9. Fueron usuarios de la vía los que alertaron al 112 de un vehículo que se dirigía a Santiago por la autopista, empleando los carriles en dirección a Pontevedra. La conductora, vecina de Vilagarcía, dio positivo en la prueba de alcoholemia y fue detenida como presunta autora de un delito contra la seguridad vial.

El año pasado fueron un total de 158 los incidentes registrados en la red viaria gallega provocados por la invasión del carril contrario, lo que se traduce en una media de uno cada dos días. Este balance, que no ha dejado de crecer en los últimos años, supone más del doble que en 2021 (entonces fueron 70 las alertas).