La Guardia Civil incauta más de 1.500 plantas de marihuana en dos naves de Oroso y O Pino: seis detenidos

Un operativo antidroga llevado a cabo conjuntamente entre la Guardia Civil de Santiago y de Sigüeiro, ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas tras la detención de seis personas y la incautación de más de 1.500 plantas de marihuana en dos naves de Oroso y O Pino.

La denominada operación Smell, tutelada por el Juzgado de Arzúa, se inició a raíz de la detección, por parte de los agentes, de consumos irregulares de electricidad en ambos municipios, lo que llevó a estos hasta dos naves industriales situadas en los municipios mencionados.

Durante la investigación, los agentes observaros la presencia de tres personas, dos vecinos de Negreira y otro de Cambados, en el interior de las instalaciones de la nave de Oroso, siendo sorprendido uno de ellos cuando portaba dos semilleros con 132 plantas de marihuana. Una vez dentro del edificio industrial, la Guardia Civil localizó una gran plantación con 800 plantas más, la cual estaba dotada para su cuidado con sistemas de iluminación, ventilación y control de temperatura, así como 430 gramos de marihuana seca y preparada para su distribución.

Plantas incautadas en la operación "Smell" / Guardia Civil

Posteriormente y tras este hallazgo, los agentes de la Benemérita se trasladaron a la localidad de O Pino para realizar el registro de la segunda nave, en la que localizaron otra plantación de 573 plantas de cannabis con características similares a la encontrada en Oroso y 96 gramos de marihuana seca lista para su venta.

Tras estos hallazgos, la Guardia Civil se dirigió a las localidades de Negreira y Cambados para realizar el registro de los domicilios de los detenidos, en los que hallaron un total de 13 kilos de marihuana envasada al vacío, así como básculas de precisión, material de pesaje y embalaje. Además, los agentes incautaron 29.000 euros en efectivo y 4 vehículos supuestamente empleados para el transporte y la distribución de las sustancias estupefacientes.

Otros tres detenidos

Dentro del marco de la operación "Smell", la Guardia Civil localizó a otros tres supuestos integrantes de la organización, vecinos de Ames, Cambados y Vilagarcía de Arousa. Tras ser detenidos, los seis arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Arzúa, el cual decretó el ingreso en prisión para tres de ellos.

El balance de la operación

El balance total de la operación Smell, es de seis personas detenidas acusadas de un delito contra la salud pública, así como de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Además, también se les atribuye otro por falsificación de matrículas y otro por fraude de fluido eléctrico.