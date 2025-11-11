Investigado en Ferrol por conducir a 214 km/h en un tramo limitado a 90 km/h
La Guardia Civil investiga a un vecino de Ferrol como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras ser sorprendido circulando a 214 kilómetros por hora en un tramo limitado a 90 kilómetros por hora. Los hechos ocurrieron cuando efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Ferrol realizaban un control de velocidad en la carretera AC-862 (Ferrol-Porto da Barqueira Mañón) y, a través del radar, detectaron el paso de un vehículo de alta gama que estaba circulando a 214 km/h, en una zona limitada a un máximo de 90.
Las autoridades relatan en un comunicado que, "ante la imposibilidad de interceptar el vehículo e identificar al conductor", los agentes trasladaron las actuaciones al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), que pudo identificar al conductor, ahora investigado por un delito contra la seguridad vial.
La Guardia Civil ha recordado que conducir a una velocidad que supere en 60 km/h a la permitida reglamentariamente en vía urbana o en 60 km/h al límite para vías interurbanas está castigado en el Código Penal con pena de prisión de tres a seis meses o con multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. En cualquier caso, existe la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
