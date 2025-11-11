Planas pide «rigor» con las aves confinadas en 40 concellos

El primer día de confinamiento obligatorio para las aves de los 27.000 corrales domésticos situados en los 40 concellos gallegos incluidos en zonas de especial riesgo (ZER) y especial vigilancia (ZEV) frente a la gripe aviar arrancó sin sorpresas. La medida, aprobada por el Ministerio de Agricultura, afecta al 17,6 % de los gallineros registrados en la comunidad —hay 153.603 corrales de autoconsumo en Galicia en el registro oficial, de los cuales 7.069 se sitúan en ZER y 19.993 en zonas de especial vigilancia (ZEV)— y con ella se busca frenar la expansión del virus, detectado en aves silvestres pero aún sin presencia en explotaciones domésticas.

Mientras los pequeños productores gallegos adaptaban sus instalaciones, el ministro Luis Planas apelaba ayer a la «serenidad» y «gran cuidado» y «rigor» en la aplicación de las medidas preventivas y ha insistido en que el Gobierno sigue junto al sector, la evolución de la enfermedad» pero sin caer en «alarmismo».

Planas recordó que el confinamiento se extiende a 1.199 municipios en toda España: afecta a 197 municipios de Andalucía, 128 en Aragón, uno de Canarias, Cantabria (31), Castilla y León (250), Castilla-La Mancha (18), Cataluña (224), Comunidad de Madrid (16), Comunidad Valenciana (138), Extremadura (99), Galicia (40), entre otras, y subrayó que las restricciones «no son para asustar a nadie, sino para evitar males mayores». Las autoridades insisten en la necesidad de evitar el contacto entre aves silvestres y domésticas —con los bebederos exteriores— y confirmó que en las últimas semanas se han tenido que sacrificar más de dos millones de gallinas ponedoras en explotaciones españolas afectadas. En Valladolid, un brote en una granja de gallinas obligó al sacrificio de más de 300.000 aves; una de las actuaciones más contundentes recientemente.

Aunque desde el Ministerio descartan un impacto duradero en los precios, admiten que el aumento del consumo de huevos —más de un 30 % en dos años— ha contribuido a un encarecimiento puntual del producto. El Gobierno estará «muy atento» y «muy vigilante para que nadie aproveche una situación de este carácter para realizar algún tipo de acción especulativa», indican.

España ha confirmado 14 focos de gripe aviar en aves de corral y más de 30 en aves silvestres desde julio. Y los casos se concentran en Castilla y León, Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha.