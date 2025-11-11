Los primeros 500 hogares de la Sociedade Pública de Vivenda estarán listos en el año 2027

Hoy se cumple exactamente un año desde que el Consello de la Xunta autorizó la creación de una entidad que impulsaría el desarrollo de 2.350 viviendas públicas en la comunidad hasta el 2028, bautizada como la Sociedade Pública de Vivenda o Vipugal. Se trata de un mecanismo más, explicaba por aquel entonces el mandatario autonómico, Alfonso Rueda, para conseguir el objetivo de duplicar el parque público de vivienda de la comunidad en esta legislatura, que se suma al trabajo desarrollado desde el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). Actualmente, de las 4.000 viviendas prometidas ya hay en marcha 2.985, esto es, casi el 75%, y en 2027, según reflejan los presupuestos de la Xunta para 2026, estarán listos para estrenar los primeros 500 inmuebles desarrollados por Vipugal.

El Consello dio luz verde a la creación de Vipugal el 11 de noviembre de 2024 como una sociedad que permitiría agilizar la tramitación y la gestión para disponer de suelo para vivienda y construir inmuebles dignos y adecuados, poniendo especial atención en los sectores de la población con menor capacidad económica. Esto es, nació con la ambiciosa función de actuar como un elemento de regulación del mercado inmobiliario.

Empezó a funcionar al poco tiempo, y en enero de este año la administración autonómica licitó la primera promoción a través de esta sociedad, para la redacción del proyecto básico de 145 nuevos hogares en Garabolos, en la provincia de Lugo. Actualmente, un año después de su creación, son ya 1.777 viviendas las que están programadas a través de esta sociedad, con los proyectos licitados o adjudicados por una inversión aproximada ya licitada de 23 millones de euros.

A estas, además, hay que sumar otras 1.208 viviendas públicas que se pusieron en marcha a lo largo de esta legislatura, desarrolladas a través de otros medios, como el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), de las que 1.000 ya están en construcción. De este bloque, tal y como celebró la Xunta estas últimas semanas, los primeros inmuebles se entregarán en 2026. En cambio, habrá que esperar hasta 2027 para que los gallegos puedan acceder a las primeras viviendas desarrolladas por Vipugal. Concretamente, el próximo año 1.981 viviendas estarán en obras, y al siguiente, 369. En 2027 se terminarán 500 viviendas, que ya tendrán su licencia de 1ª ocupación; y en 2028 se finalizarán las 1.850 restantes, alcanzando así el objetivo de la sociedad de tener listas para el final de la legislatura 2.350 viviendas.

Para ello, la Sociedade de Vivenda Pública de la Xunta contará en 2026 con un presupuesto de 77,8 millones de euros para la promoción de vivienda nueva, de los que dedicará algo más de 70 a las obras de edificación y unos 7,5 a los trabajos técnicos y jurídicos de la promoción. En 2027, año en el que más actividad tendrá la sociedad, el presupuesto será mucho mayor, de 252 millones de euros, de los que 238 se dedicarán a la construcción de viviendas; y en 2028, el montante total será de 133 millones, con 119 reservados a la edificación.

Reservas para gente joven

Tal y como reflejan los estatutos de Vipugal, parte de estas viviendas públicas se dedicarán al alquiler y otra parte a la venta, aunque según fuentes de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, a la que está adscrita la sociedad, estos porcentajes dependerán de cada adjudicación.

Lo que sí se sabe es que aplicarán los porcentajes reservados para menores de 36 años anunciados por el presidente gallego en octubre de 2024 de forma general para todas las viviendas públicas, por el que se reservará a la población más joven el 25% de las nuevas viviendas destinadas a la venta y el 40% de las promociones destinadas al alquiler.