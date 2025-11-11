Protocolo contra la gripe aviar en Galicia: qué hacer y qué no hacer con tus gallinas
Así deben actuar criadores y ciudadanos en general ante las nuevas medidas de prevención de la enfermedad
A. C.
La evolución de la gripe aviar, coincidiendo con los movimientos migratorios de aves, ha obligado a reforzar las medidas de prevención ante la enfermedad. Esta misma semana entraba en vigor la medida del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que decreta en 40 municipios gallegos el confinamiento de gallinas desde el lunes, 10 de noviembre.
Las nuevas normas de bioseguridad indican:
- Sin aves señuelo. Se prohíbe el uso de patos, gansos o aves limícolas (Anseriformes y Charadriiformes) como reclamo en actividades de caza o exhibición.
- Patos y gansos, separados. No podrán criarse junto con otras aves de corral.
- Fin de la cría al aire libre. Solo se permitirá mantener las aves fuera de instalaciones cerradas si están protegidas con mallas o telas pajareras que impidan el contacto con aves silvestres y si se alimentan y beben bajo techo.
- Agua controlada. Queda prohibido dar de beber a las aves con agua procedente de depósitos o fuentes accesibles a aves silvestres, salvo que haya sido tratada o desinfectada.
- Depósitos protegidos. Los estanques o bebederos exteriores deberán estar cerrados o cubiertos para evitar la entrada de aves acuáticas salvajes.
- Sin ferias ni concentraciones. Se prohíbe la presencia de aves domésticas o cautivas en ferias, certámenes, muestras o celebraciones culturales al aire libre, salvo autorización expresa de la autoridad sanitaria.
Qué hacer y qué no hacer si encuentras un ave muerta o con síntomas
- No toque ni muevas el ave: mantén alejados a niños, mascotas y no la manipules. Evita zonas con excrementos, agua o comida del animal. Tal y como apunta el Ministerio de Sanidad, el virus puede estar en secreciones y heces.
- Si sucede en la naturaleza, apunta la localización lo más exacta posible.
- Avisa a las autoridades: bien a través del 112, la Guardia Civil y el Seprona o la Policía Local, según la zona.
- Bajo ningún concepto manipules, tires o entierres el ave.
En síntesis, las recomendaciones del ministerio se centran en no tocar e informar.
Qué harán las autoridades
- Recogida segura, muestreo y envío a laboratorio oficial
- Eliminación del cadáver según normativa
Sanciones
La Ley 8/2003 de Sanidad Animal obliga a comunicar sospechas. No avisar a tiempo o interferir puede ser infracción:
- Leve: 600–3.000 € (p. ej., comunicar fuera de plazo).
- Grave: 3.001–60.000 €.
- Muy grave: 60.001–1.200.000 € (con posibles sanciones accesorias).
- La graduación depende del riesgo creado y otros factores.
Qué pasa cuando se confirma un caso
- Notificación oficial al titular de la explotación.
- Sacrificio de todas las aves de corral y otras aves cautivas presentes en la granja, con las garantías de bienestar animal exigidas por la ley.
- Rastreo y control de productos: huevos, carne y aves nacidas de huevos incubados durante el periodo de incubación de la enfermedad.
- Valoración e indemnización: tasación de animales, huevos y piensos contaminados para agilizar compensaciones a los propietarios
- Eliminación segura de cadáveres y materiales de riesgo (piensos, estiércol, deyecciones, yacija), conforme al reglamento sanitario aplicable.
Limpieza y desinfección en profundidad de todas las instalaciones y equipos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet avisa: otro frente amenaza Galicia con fuertes lluvias y vientos
- La Xunta impulsa el cuidado de mayores en casa con una rebaja fiscal del 50%
- Alerta por intensas lluvias en A Coruña y Pontevedra
- Viajar entre A Coruña y Santiago por la AP-9 el próximo año costará 8,77 euros
- El litoral de A Coruña, en alerta naranja por temporal costero
- Temporal en Galicia: rachas de viento que rozan los 160 km/h y más de 70 incidencias
- Entra en vigor la prohibición de criar aves de corral al aire libre
- Casi 25.000 gallegos viven en zonas de riesgo «significativo» de inundación