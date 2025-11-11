El peaje de la AP-9 entre A Coruña y Santiago costará 8,77 euros el próximo año

Los gallegos vuelven a encontrarse con una factura que nunca deja de engordar: viajar por la AP-9, columna vertebral del tráfico de norte a sur, se encarecerá otro año más. La Comisión Europea ha reiterado por segunda vez que la prórroga de la concesión en vigor desde agosto de 2023 es ilegal, y mientras Bruselas resuelve, el bolsillo del conductor se resiente. El trayecto entre A Coruña y Santiago pasará a costar 8,77 euros —un 4,4% más que ahora y un 22% por encima de lo que se pagaba en 2022—. La principal alternativa en este recorrido entre la ciudad coruñesa y la capital, el tren, cuesta 7,65 euros en los viajes más rápidos (Avant de media hora) o 6,30 en los regionales que emplean 40 minutos.

Para los viajes de ida y vuelta en el día, los usuarios de la AP-9 tienen un descuento del 50%, que, en el caso de los viajeros habituales, se les aplica una rebaja extra del 25%. Pero para eso el conductor debe contar con el dispositivo de telepeaje.

El incremento en los peajes de la AP-9 el próximo año rondará el 4,4% —un punto menos que en este ejercicio— al sumar la inflación y el canon anual que Audasa recibe por las obras de ampliación acometidas en el puente de Rande y Santiago hace una década. Las mismas que el Tribunal Supremo catalogó como «práctica abusiva» por el cobro de peajes entre febrero de 2015 y junio de 2018. El último dato del IPC de octubre señala que la variación anual es del 3,4%, aunque será la cifra de este mes que se conocerá dentro de unas semanas la que marcará la base a la que añadir el 1% «extra» en 2026. Dicho porcentaje se seguirá sumando, salvo que la Justicia europea dictamine lo contrario, hasta el fin de la concesión dentro de dos décadas.

En este 2025 ya se rebasó la barrera de los 20 euros para el trayecto A Coruña-Vigo (20,45). En 2026, tocará abonar 21,35 euros por ese recorrido, más de lo que supone un billete de Ryanair a Londres. Hace cuatro años era de 17,50 euros, lo que supone un aumento promedio del 22% en este periodo al combinar la inflación —especialmente de 2022 a 2023 por el impacto de la invasión rusa de Ucrania— y el canon anual a favor de Audasa. Así, el coste por recorrer la autopista de forma íntegra desde Ferrol a Tui superará los 28 euros frente a los 26,85 actuales.

El coste por el recorrido entre A Coruña y Ferrol también rebasará la marca de los 6 euros el próximo año, al pasar de los 5,90 de este ejercicio a los 6,16 euros de 2026.

Los poco más de 25 kilómetros entre Vigo y Pontevedra llegarían a 5,06 euros, casi un euro más que en 2022. En este tramo se incluye el peaje en la sombra de O Morrazo, que rozará los 1,50 euros en lo que se conoce como el «truco de Domaio» de salir y volver a entrar al vial para ahorrar hasta 300 euros al año. El trayecto desde Vigo hasta Santiago superará los 12,50 euros —dos más que hace cuatro años—.

Esta previsible subida en las tarifas ahondará, más si cabe, en la parálisis política alrededor de esta infraestructura. El Gobierno de España sigue rechazando su rescate o transferencia a la Xunta aludiendo al coste económico y mantiene que su objetivo es la gratuidad a través de bonificaciones. Esta tesis, además de provocar que el 40% de los ingresos de Audasa sean a través de fondos públicos, se complica con el nuevo escenario en el Congreso.