La Xunta enviará a Sanidad los datos de cribados de cáncer
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, asegura ahora que la Xunta remitirá los datos sobre los cribados de cáncer al Ministerio de Sanidad y avanza la creación de un comité asesor sobre estos programas con representación de los pacientes. El responsable sanitario aseguró que en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de mañana se analizará cómo se enviarán. Si bien la Xunta desde el principio aseguró que estos datos eran públicos y que se podían consultar en la página web del Sergas, ayer Caamaño explicó también se le remitirán al departamento estatal. Todo ello a raíz de que, tras registrarse fallos en los cribados de Andalucía, la ministra de Sanidad reclamase a las comunidades la información de «todos» los programas de cribado para hacer un seguimiento exhaustivo.
- La Aemet avisa: otro frente amenaza Galicia con fuertes lluvias y vientos
- La Xunta impulsa el cuidado de mayores en casa con una rebaja fiscal del 50%
- El litoral de A Coruña, en alerta naranja por temporal costero
- Temporal en Galicia: rachas de viento que rozan los 160 km/h y más de 70 incidencias
- Entra en vigor la prohibición de criar aves de corral al aire libre
- Casi 25.000 gallegos viven en zonas de riesgo «significativo» de inundación
- La Aemet avisa: otro frente pone hoy en alerta a media Galicia por fuertes lluvias
- Galicia entierra a dos víctimas de tráfico cada semana, con A Coruña a la cabeza